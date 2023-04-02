Дерматовенеролог развеяла 5 мифов о целлюлите

Дерматовенеролог Жовтан: занятия спортом не помогут вылечить целлюлит. Бугристая кожа на ягодицах или бёдрах — страшный сон многих девушек. В попытках избавиться от неприятной «апельсиновой корки» они прибегают к разным методам: кто-то записывается в тренажёрный зал, другие начинают активно худеть. Занятия эти, конечно, не бесполезны, но их эффективность в борьбе с целлюлитом, как оказалось, — миф, рассказала специалист.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как объяснила дерматовенеролог Наталия Жовтан, целлюлит — это следствие нарушения подкожно-жировой клетчатки. Проявляется оно из-за женских половых гормонов или заболеваний эндокринной системы. Тем не менее знают об этом не все, поэтому определённое количество мифов о целлюлите и борьбе с ним по-прежнему гуляет среди людей.

Миф 1. Целлюлит бывает только у женщин

Учитывая, что один из факторов появления «апельсиновой корки» — женские гормоны, можно понять, откуда взялся этот стереотип. Однако бывает и так, что у некоторых мужчин с нарушением гормонального баланса женские гормоны начинают преобладать. Тогда и у них кожа может стать бугристой.

Миф 2. Целлюлит возникает из-за полноты

Лишний вес далеко не всегда влияет на состояние подкожно-жировой клетчатки. Впрочем, у полных людей бугорки на коже действительно становятся гораздо заметнее, если они уже есть.

Миф 3. Спорт помогает избавиться от целлюлита

Занятия в тренажёрке, бег и прочие активности не помогут излечиться от бугорков. Однако благодаря спорту улучшаются кровообращение и метаболизм, из-за чего дефекты кожи становятся не так сильно заметны и слабо прогрессируют.

Миф 4. Помогает пищевая плёнка

Довольно популярный стереотип — обёртывания в пищевую плёнку уменьшают бугристость кожи. Этот метод, по словам Наталии Жовтан, абсолютно нерабочий. Он просто никак не влияет на любые из возможных причин появления целлюлита.

Миф 5. Целлюлит появляется только на попе и бёдрах