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1 час назад

Клиентка напугала мастера наращенными с помощью суперклея ресницами

Lenta.ru

Бьюти-блогерша Далила Сарабия осталась напугана клиенткой, которая пришла на сеанс с наращенными с помощью суперклея ресницами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Клиентка напугала мастера наращенными с помощью суперклея ресницами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сарабия рассказала, что к ней обратилась женщина с просьбой о помощи. Она нашла в соцсетях мастера, после сеанса у которого ее ресницы стали жесткими, когда она их намочила. По словам автора видео, во время удаления волосков с век данной посетительницы с использованием специального средства она почувствовала запах суперклея. «Пары были очень сильными», — заявила инфлюэнсерша.

Специалистка помогла клиентке, однако отметила, что на работу у нее ушло 45 минут.

«Я никогда раньше не видела ничего подобного», — заявила девушка, добавив, что у женщины также были самые длинные ресницы, которые ей встречались, — 25 миллиметров.

Ранее в марте окулист из Торонто, Канада, Алекса Хехт показала страшные последствия наращивания ресниц. В начале видео врач продемонстрировала зрителям снимок пациентки. На размещенном кадре видно, что ресницы женщины покрылись коркой из-за бактерий и клещей.

Красота,
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