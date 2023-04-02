Клиентка напугала мастера наращенными с помощью суперклея ресницами

Сарабия рассказала, что к ней обратилась женщина с просьбой о помощи. Она нашла в соцсетях мастера, после сеанса у которого ее ресницы стали жесткими, когда она их намочила. По словам автора видео, во время удаления волосков с век данной посетительницы с использованием специального средства она почувствовала запах суперклея. «Пары были очень сильными», — заявила инфлюэнсерша.