Седина от стресса и другие мифы о волосах, в которые не стоит верить

В эпоху интернета информации вокруг стало чрезмерно много. Это привело к тому, что разного рода мифы получили еще большее распространение – и мифы о бьюти-сфере в том числе.

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В частности, женщины часто склонны доверять стереотипам о волосах, которые не имеют ничего общего с реальностью. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

Седина возникает из-за стресса

Главную роль в появлении седых волосков играет генетика, а отнюдь не количество переживаний в жизни. Скорость появления седины заложена в каждом человеке с рождения. Поэтому, чтобы узнать, когда ваши волосы начнут менять цвет, стоит взглянуть на своих родителей.

Пучки и хвосты провоцируют выпадение волос

Волосам вредят излишне тугие прически, вроде тех, что делают балерины. Простые хвосты и пучки не вызывают выпадения волос, поэтому нет смысла от них отказываться по этой причине.

Волосы полезно ополаскивать холодной водой

На температуру воды реагируют живые клетки. Вот только волосы полностью состоят из мертвых клеток, поэтому холодная вода не станет для них полезной стимуляцией.

Частое расчесывание делает волосы здоровее