Названы распространенные ошибки при выборе шампуня

Российский трихолог Елена Баранова назвала распространенные ошибки при выборе шампуня. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

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В первую очередь не следует использовать специальные шампуни без показаний, поскольку это может привести к сухости прядей и вызвать различные проблемы с кожей головы. «Например, вы пользуетесь шампунем от перхоти, хотя она давно прошла или же просто для профилактики», — посоветовала специалистка.

Кроме того, собеседница издания не рекомендовала россиянам применять восстанавливающие препараты при наличии неповрежденных волос, а также средства для объема — при тонких прядях. «Дело в том, что такие шампуни слегка подсушивают волосы, а тонким волосам, наоборот, не хватает увлажнения. Их нужно напитать», — пояснила эксперт.

Также Баранова добавила, что данные косметические средства должны соответствовать типу волос. Так, например, она призвала не мыть жирные волосы шампунем для нормальных.