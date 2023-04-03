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2 часа назад

Россиянам назвали распространенные ошибки при выборе шампуня

Lenta.ru

Российский трихолог Елена Баранова назвала распространенные ошибки при выборе шампуня. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Названы распространенные ошибки при выборе шампуня
Фото: Лента.руЛента.ру

В первую очередь не следует использовать специальные шампуни без показаний, поскольку это может привести к сухости прядей и вызвать различные проблемы с кожей головы. «Например, вы пользуетесь шампунем от перхоти, хотя она давно прошла или же просто для профилактики», — посоветовала специалистка.

Кроме того, собеседница издания не рекомендовала россиянам применять восстанавливающие препараты при наличии неповрежденных волос, а также средства для объема — при тонких прядях. «Дело в том, что такие шампуни слегка подсушивают волосы, а тонким волосам, наоборот, не хватает увлажнения. Их нужно напитать», — пояснила эксперт.

Также Баранова добавила, что данные косметические средства должны соответствовать типу волос. Так, например, она призвала не мыть жирные волосы шампунем для нормальных.

В марте российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала простые способы сохранить здоровье волос. По словам эксперта, для достижения данной цели следует правильно питаться и следить за употреблением необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, понадобится наладить режим сна и физической активности и постараться избегать стрессов.

Красота,Елена Баранова,Татьяна Егорова,
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