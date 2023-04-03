Косметолог назвала способ помолодеть на десять лет

Деликатная пластика губ поможет помолодеть на десять лет, уверяет врач-косметолог клиники «Омниус» Александра Шерф. Врач назвала способ преобразиться в беседе с «Лентой.ру».

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По ее словам, несколько лет назад, когда увеличение губ стало популярным, эту процедуру проводили с целью сделать губы более сексуальными, манящими. Многие так увлекались увеличением губ, что появилось много женщин с гиперкоррекцией — так называемыми утиными губами. Сейчас же, как отметила специалистка, грамотные врачи оценивают возможность увеличения губ у конкретного пациента, исходя из его индивидуальных черт и пропорций лица.

Шерф отметила, что пациенты стали более искушенными и грамотными. Многие хотят сохранить поход к косметологу и проведенные процедуры в тайне. Именно поэтому среди врачей и пациентов стали цениться такие методики, когда коррекция на первый взгляд неочевидна.

«Окружающие видят улучшения, но не понимают, что именно произошло с человеком. Выспался? Отдохнул? Таких результатов можно добиться малыми объемами препарата и специальной техникой введения, когда мы получаем деликатные и аккуратные губы без пошлости», — объяснила врач.

С возрастом губы подвергаются дистрофическим изменениям. Они уменьшаются в объеме, появляются исчерченность, сухость и морщинки. Деликатная контурная пластика губ позволяет омолодить пациента сразу на семь-десять лет, уверяет Шерф.

«Многие мои пациентки 40+ с недоумением смотрели на меня, когда я предлагала им сделать губы. Потом понимали, что это та процедура, с которой стоит начать комплексное омоложение. Она не придает губам нарочитой сексапильности, процедура возвращает им объем, как в молодости», — пояснила косметолог.