Антицеллюлитный массаж: 5 мифов, которые мешают расслабиться

Неэффективный и болезненный или панацея от «апельсиновой корки»: об антицеллюлитном массаже существует множество мифов. Массажист Лариса Решетник рассказала «Клопс» про самые частые заблуждения.

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По словам эксперта, устойчивый результат даст курс, состоящий из 10-15 сеансов. Повторять его нужно каждые 2-3 месяца.

Миф 1. Процедура доставляет сильную боль

Это стереотип. Лёгкие болезненные ощущения могут появляться на первых сеансах, когда специалист «разбивает» плотные шишки под кожей. Одни и те же манипуляции могут ощущаться по-разному, ведь кожа имеет различную толщину и чувствительность. Но в любом случае массаж должен быть комфортным и приятным.

Миф 2. От массажа появляются синяки

Если вы заметили их появление после процедуры, значит, услугу оказали непрофессионально. Иногда гематомы могут образоваться при массаже баночно-вакуумным способом.

Миф 3. Аппаратный массаж эффективнее ручного

Аппарат не обладает такой чувствительностью, как руки массажиста. «Апельсиновая корочка» под кожей формируется неравномерно, и только специалист может прощупать пальцами все проблемные участки тела.

Миф 4. Массаж можно делать в любое время

Категорически запрещено делать любые массажи во время менструации. Процедура может спровоцировать сильнейшее кровотечение и обострить ряд имеющихся заболеваний, в том числе и гинекологических.

Миф 5. Массаж заменяет занятия спортом