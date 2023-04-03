Топ-5 советов как держать себя в прекрасной форме в ритме мегаполиса

Ни для кого не секрет, что бешенные ритмы мегаполиса заставляют нас жить по своим правилам. В ежедневной рутине мы регулярно не досыпаем, не доедаем или, напротив, заедаем вредными продуктами свои стрессы. Имеем мало возможностей для качественного отдыха, редко бываем на природе и часто под давлением рабочей нужды жертвуем своим здоровьем — как эмоциональным, так и физическим. Что с этим делать, как держать себя в форме?

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Для того, чтобы быть в ресурсе, достаточно соблюдать простые правила. Они помогут иметь здоровую нервную систему, бодрый организм и, самое главное, энергию, которая так необходима для решения намеченных задач.

Модель и главный редактор глянцевого журнала Айрин Данилова поделилась рекомендациями, которые помогут всегда быть в форме.

Регулярные занятия спортом

Спорт для многих — это уже давно не только про фигуру или сжигание калорий, а про внутреннее спокойствие, хорошее настроение и здоровый организм. Не стоит перегружать себя большими весами и гнаться за горами мышц. Спорт помогает избавлять организм от накопившегося стресса и нормализовать работу всех органов через правильную работу системы метаболизма.

Человек, как все знают, относится к типу животных, хоть и, безусловно, от них многим отличается. Но помимо животного организма, которым наделила нас природа, у нас есть еще сознание, которое тщательно контролирует проявления. И не всегда в социуме мы ведем себя честно и естественно.

Простой пример: если животное пугается, в его теле автоматически выделяются адреналиновые группы, которые обезболивают, дают энергию и прямо воздействуют на мышцы. Потому как естественная реакция на стресс — это движение: программа «нападай» или «беги». И животное выполняет эти указания, чего не скажешь о человеке.

Из-за социального протокола мы подавляем значительное количество естественных желаний, за счет этого наше тело закисляется и наполняется токсинами. А мышцы превращаются в камень, блокируют все жизненные меридианы и мешают организму чувствовать себя сильным и здоровым. Поэтому регулярные занятия спортом — это ключ к здоровой психике и телу. И бонусом ко всему этому идет красивая фигура, на которую приятно смотреть в зеркале.

Йога и медитации

Йога — это система физических и дыхательных упражнений, изобретенных человечеством более тысячи лет назад. Многие жители мегаполиса сильно недооценивают этот инструмент взаимодействия со своим телом.

Йога формирует правильную осанку, благодаря которой наши внутренние органы не пережимаются и спокойно занимаются каждый своим делом. Помогает работать с дыханием. Современный человек практически всегда ограничен в полноценном дыхании, так как сокращение мышц диафрагмы — это следствие стресса. Инстинктивная программа «замри, притворись мертвым» в конечном итоге приводит к искажению цикла дыхания, которое оказывает влияние на весь организм.

Растяжка дает возможность разблокировать мышцы — принцип, который описан в первом пункте. Это оказывает ощутимый эффект на весь организм. Например, мы лучше высыпаемся, уходят отеки, появляются силы и бодрость.

Медитации многим даются с трудом, но если приучить себя замедляться и не пугаться своей внутренней тишины, то можно обнаружить в этом процессе большое количество ресурсов для себя. Регулярные медитации успокаивают нервную систему, убирают ментальный шум, развивают эмоциональный интеллект через наблюдение за тем, что происходит внутри.

Все это в совокупности дает возможность человеку иметь здоровую систему принятия решений, физические и ментальные силы для решения важных задач.

Посещение сауны или бани

Эта традиция известна своим позитивным влиянием на организм во многих культурах, в том числе и в нашей. Посещение бани дает мощнейший лифтинг-эффект, очищение пор и профилактику задержки лишней жидкости в организме, что очень часто путается с лишним весом. Помогает лимфатической системе выводить из организма токсичные вещества, тем самым оказывая оздоравливающий и омолаживающий эффект буквально после первого посещения.

Можно брать с собой в баню различные уходовые средства за лицом, телом и волосами, что в сочетании с термальным воздействием дает лучший эффект.

Регулярные чек-апы и обследования организма

Люди часто просят блогеров и других лидеров мнений порекомендовать биологически активные добавки и витамины для красоты кожи, лица и поддержания фигуры. Но залог успеха — это не послушать какого-то инфлюенсера, который вам нравится, а пойти и проверить, что именно в вашем организме находится в дефиците. И затем откорректировать баланс необходимых веществ.

Система приема БАД и витаминов должна быть выстроена под контролем специалистов, которые предварительно изучат результаты ваших анализов.

Здоровое окружение

Мы всегда являемся отражением нашей среды. Люди, с которыми мы взаимодействуем каждый день, формируют наш образ жизни, восприятие, дают или отбирают у нас силы. Мы взаимодействуем друг с другом не только на уровне слов, но и на уровне контакта с энергией человека. И зачастую поле токсичных, вечно недовольных, критикующих людей может сломать даже очень сильного и ресурсного человека с прекрасным жизненным потенциалом.

Хоть это и последняя рекомендация, но она самая важная и основная. Люди могут как сделать нас очень сильными и мощными, так и отнять то, что принадлежит нам по праву. Будьте очень внимательны к тем, кто вас окружает. И если вы чувствуете после общения с человеком потери, то безжалостно избавляйтесь от него, невзирая на любого рода выгоды, которые он может вам принести.

И, конечно, если вы попали в сложную жизненную или эмоциональную ситуацию, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Это помогает быстро решать свои внутренние конфликты, получать необходимую поддержку и продолжать реализовывать свои мечты в реальность.