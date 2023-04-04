Названы причины появления акне во взрослом возрасте

Проблемы с кожей могут появиться не только из-за перестройки гормонального фона в подростковом возрасте. Врач — дерматовенеролог-косметолог Ксения Серебренникова объяснила, почему возникает акне во взрослом возрасте и как справиться с этой проблемой.

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Основной причиной развития акне является генетическая предрасположенность. Также высыпания могут возникнуть на фоне длительного стресса, курения, строгих диет или слишком частого употребления молочных продуктов.

Лечение назначается в зависимости от степени тяжести акне. Обязательно нужно очищать кожу не менее двух раз в день. Нужно также использовать специальные муссы, пенки и гели, тоник, стабилизирующий pH кожи, и увлажняющий крем.

Жирный блеск можно замаскировать с помощью матирующих средств: кремов, эмульсий, сывороток, спреев, передает Life.ru.

В свою очередь дерматолог Юлия Галлямова добавила, что весеннее солнце может оказать противовоспалительное действие, подсушить и замаскировать прыщи, потому что на темной коже они будут менее заметны. Но полностью от акне оно не избавит, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».