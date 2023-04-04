3 недорогих лайфхака для белых зубов

Белые зубы ассоциируются у большинства людей не только с красотой, но и со здоровьем. Однако отнюдь не каждому удается добиться белизны зубов.

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К счастью, существуют лайфхаки, которые если и не отбелят зубы, то точно сделают их на несколько тонов светлее.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Цвет помады

Самый бюджетный способ сделать улыбку визуально светлее, использовать в макияже помаду холодного оттенка. Чем более "синий" подтон у помады и чем больше контраст с кожей, тем белее будут зубы. Присмотритесь к помадам следующих оттенков: светло-розовый, цвет фуксии, ярко-красный и малиновый. А вот от теплых цветов (коралловый, оранжевый) лучше отказаться.

Профессиональная чистка зубов

Даже если у вас нет проблем со здоровьем зубов, стоматологи рекомендуют делать профессиональную чистку один-два раза в год. Прежде всего данная процедура удаляет налет и зубной камень, но приятным бонусом является и то, что зубы после чистки у стоматолога становятся светлее на 1-2 тона и приобретают свой естественный цвет.

Белый рацион

Если вы хотите сохранить природную белизну зубов, исключите из рациона красящие продукты. К таким продуктам относятся: пакетированные соки, соусы, десерты, ликеры и сиропы, а также яркие ягоды, кофе, чай и красное вино.