Как ухаживать за кожей лица весной

В весенний период кожа нуждается в специальном уходе, так как она, с одной стороны, вынуждена приспосабливаться к новым условиям окружающей среды, а с другой — несет в себе отпечаток влияния зимы.
Рекомендации по уходу за кожей в период авитаминоза «Вечерней Москве» дала косметолог, пластический хирург Надежда Петраш.
Обратите внимание на эти советы.
Также нельзя забывать, что витамины А, С и Е можно найти в косметических средствах по уходу за собой — кремах и сыворотках, которые важно использовать ежедневно.
Помимо витаминов, также важно следить за питанием, увлажнением кожи и волос и защищать их от вредных воздействий окружающей среды.
Используйте увлажняющий крем, который подходит вашему типу кожи, чтобы сохранить ее увлажненной и мягкой.
Весной солнце становится ярче, поэтому необходимо использовать средства с защитным фактором, чтобы уберечь кожу от ультрафиолетовых лучей. Выбирайте средства с индексом SPF 30 и выше.
Очищайте кожу утром и вечером, чтобы убрать избыток жира, грязи и омертвевших клеток. Включите в свой уход тоник, который будет придавать коже гладкость и завершать процесс очищения. 1–2 раза в неделю проводите процедуры по дополнительному очищению кожи (пилинги, скрабы), применяйте очищающие и увлажняющие маски.
Особенно подойдут плоды, которые богаты антиоксидантами и витаминами, такими как С и Е.
Вода поможет коже чувствовать себя гидратированной и увлажненной.
Весной кожа становится более чувствительной и нуждается в особенном уходе. Обратите внимание на косметологические процедуры для лица, которые сохранят здоровье и красоту кожи в этот период.
Пилинг помогает удалить омертвевшие клетки кожи, улучшить ее текстуру и цвет, а также способствует обновлению клеток. Весной рекомендуется использовать более мягкие пилинги — фруктовые или глиняные.
Весной воздух становится более сухим, поэтому коже нужно больше влаги. Увлажнить кожу поможет процедура биоревитализации (введение под кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты).
Лазерная терапия способна улучшить текстуру кожи, уменьшить пигментацию и бороться с признаками старения. Перед проведением лазерной терапии обязательно проконсультируйтесь с косметологом. После проведения процедуры старайтесь избегать прямых солнечных лучей и применяйте средства защиты для кожи.
Массаж лица помогает улучшить кровообращение, уменьшить отечность и бороться с признаками старения. Дома рекомендуется использовать массажеры с мягкими щетинками или специальные масла для массажа.