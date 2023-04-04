Как ухаживать за кожей лица весной

В весенний период кожа нуждается в специальном уходе, так как она, с одной стороны, вынуждена приспосабливаться к новым условиям окружающей среды, а с другой — несет в себе отпечаток влияния зимы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Рекомендации по уходу за кожей в период авитаминоза «Вечерней Москве» дала косметолог, пластический хирург Надежда Петраш.

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Обратите внимание на эти советы.

Недостаток витаминов

витамин А — помогает улучшить текстуру кожи и ускорить обновление клеток, а также способствует здоровому росту волос. Его можно получить из таких продуктов, как рыбий жир, молочные продукты, яйца и морковь;

витамин С — помогает бороться с окислительным стрессом и защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Он также помогает улучшить тонус кожи и способствует росту волос. Получить витамин С можно из цитрусовых, ягод, овощей и салата;

витамин D — помогает укрепить кожу и волосы, а также способствует росту волос. Его можно получить из таких продуктов, как жирная рыба, яичный желток и молочные продукты. Также витамин D может быть синтезирован организмом при нахождении на солнце;

витамин Е — помогает улучшить эластичность кожи и защитить ее от повреждений. Он также способствует росту волос. Его можно получить из таких продуктов, как орехи, семена, зеленые листья и рыбий жир. Прежде всего весной мы сталкиваемся с недостатком витаминов, который отражается в том числе и на коже в виде обезвоживания и сухости. Весной коже и волосам особенно необходимы витамины:

Также нельзя забывать, что витамины А, С и Е можно найти в косметических средствах по уходу за собой — кремах и сыворотках, которые важно использовать ежедневно.

Помимо витаминов, также важно следить за питанием, увлажнением кожи и волос и защищать их от вредных воздействий окружающей среды.

Основные правила ухода

На первое место весной выходит именно увлажнение кожи.

Используйте увлажняющий крем, который подходит вашему типу кожи, чтобы сохранить ее увлажненной и мягкой.

Защищайте кожу от солнца

Весной солнце становится ярче, поэтому необходимо использовать средства с защитным фактором, чтобы уберечь кожу от ультрафиолетовых лучей. Выбирайте средства с индексом SPF 30 и выше.

Не забывайте о качественном очищении

Очищайте кожу утром и вечером, чтобы убрать избыток жира, грязи и омертвевших клеток. Включите в свой уход тоник, который будет придавать коже гладкость и завершать процесс очищения. 1–2 раза в неделю проводите процедуры по дополнительному очищению кожи (пилинги, скрабы), применяйте очищающие и увлажняющие маски.

Увеличьте потребление фруктов и овощей

Особенно подойдут плоды, которые богаты антиоксидантами и витаминами, такими как С и Е.

Пейте много воды

Вода поможет коже чувствовать себя гидратированной и увлажненной.

Косметологические процедуры

Весной кожа становится более чувствительной и нуждается в особенном уходе. Обратите внимание на косметологические процедуры для лица, которые сохранят здоровье и красоту кожи в этот период.

Пилинг помогает удалить омертвевшие клетки кожи, улучшить ее текстуру и цвет, а также способствует обновлению клеток. Весной рекомендуется использовать более мягкие пилинги — фруктовые или глиняные.

Весной воздух становится более сухим, поэтому коже нужно больше влаги. Увлажнить кожу поможет процедура биоревитализации (введение под кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты).

Лазерная терапия способна улучшить текстуру кожи, уменьшить пигментацию и бороться с признаками старения. Перед проведением лазерной терапии обязательно проконсультируйтесь с косметологом. После проведения процедуры старайтесь избегать прямых солнечных лучей и применяйте средства защиты для кожи.