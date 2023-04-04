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1 час назад

Парикмахер раскрыл секреты правильного мытья головы

Lenta.ru

Парикмахер Мэтт (фамилия неизвестна) из Нью-Йорка раскрыл секреты правильного мытья головы. Соответствующую информацию он опубликовал в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

Парикмахер раскрыл секреты правильного мытья головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсер с никнеймом mattloveshair регулярно размещает ролики, в которых делится рекомендациями по уходу за волосами. В одном из последних видео юзер порекомендовал наносить шампунь исключительно на корни локонов, а затем массировать кожу головы и смывать средство. По его словам, мыльная пена способна удалить оставшуюся грязь по всей длине прядей.

В другом ролике пользователь сети рассказал, что во время мытья волос необходимо аккуратно массировать голову пальцами с помощью круговых движений, затем отрывать руки и вновь повторять действия.

«Если не использовать данный метод ухода за локонами, то они могут не только сильно спутаться, но и поломаться», — предупредил он.

Подписчики неоднозначно оценили советы блогера, о чем написали в комментариях под постом. «Спасибо! Не могу дождаться, чтобы опробовать эти методы, мои волосы постоянно путаются», «Уже не раз слышала об этом, но просто не могу поверить, что мыльная вода способна очистить всю длину волос», «Судя по всему, я всегда мою голову неправильно», — заявили они.

Ранее в апреле специалистка поддержки в сфере охраны психического здоровья Клэр Сэндифорд из Формби, Англия, начала мыть голову раз в три недели и поделилась опытом. Британка рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она сократила количество водных процедур. Спустя три месяца Сэндифорд заметила, что кожа ее головы начала выделять меньше себума и волосы стали менее жирными.

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