Врач перечислил причины асимметрии женской груди

К асимметрии женской груди могут привести смещения и деформации позвоночника и ребер, сколиоз и некоторые другие причины. Их ведущий пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе перечислил в беседе с «Лентой.ру».

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По словам врача, асимметрия груди может быть спровоцирована искривлениями в области костных и хрящевых отделов грудной клетки. Привести к этому также могут килевидная грудная клетка или воронкообразная деформация груди, сколиоз, остеохондроз или травмы. В результате внешней деформации костно-хрящевых отделов грудной клетки происходит и асимметрия расположенных на ней молочных желез.

Как исправить асимметрию груди

По словам Гогиберидзе, при небольших анатомических различиях молочных желез, вызванных деформацией грудной клетки, основной вариант — установка имплантов и корректирующая операция по подтяжке груди. Еще один способ исправления асимметрии груди — эндопротезирование с помощью имплантата.