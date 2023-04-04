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25 минут назад

Раскрыт секрет лисьего взгляда Беллы Хадид

Lenta.ru

Модель Белла Хадид перенесла несколько операций ради своего знаменитого лисьего взгляда, считает пластический хирург Глеб Тумаков. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл секрет ее красоты.

Раскрыт секрет лисьего взгляда Беллы Хадид
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Когда речь заходит об идеальном взгляде, многим на ум приходят мысли о блефаропластике. Однако это лишь один из способов придать эстетическую привлекательность области глаз. К тому же у блефаропластики есть определенные ограничения», — рассказал пластический хирург.

Тумаков пояснил, что операцию можно проводить только по показаниям. К примеру, верхняя блефаропластика позволяет избавиться от тяжелого нависающего века или толстой кожной складки над глазом и получить более открытый взгляд. Однако проводят ее только при условии, что глаза неглубоко посажены и надбровные дуги не выступают.

В подобной ситуации альтернативой блефаропластике становится эндоскопическая подтяжка лба и бровей, продолжил собеседник «Ленты.ру».

«Белла Хадид перенесла именно эндоскопическую подтяжку лба. Возможно, с височным лифтингом, который помогает дополнительно приподнять угол глаза и получить так называемый лисий взгляд», — уточнил пластический хирург.

Эта операция нерадикальна и ограничивает хирурга в возможностях приподнять бровь, чтобы приоткрылся глаз. Лифтинг позволяет работать только с уголками брови и глаза. Чтобы приподнять среднюю часть брови, разгладить морщины в области межбровья или полностью поднять бровь в том или ином направлении — таких возможностей височный лифтинг не дает, рассказал о тонкостях своей работы Тумаков.

«Поэтому за идеальным взглядом часто стоит именно сочетание операций», — подвел итог пластический хирург.

Красота,Белла Хадид,
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