Как отказаться от идеалов красоты и полюбить себя

Иногда недостатки можно превратить в главную изюминку.
Будь стройнее, будь изящнее, грудь и губы побольше, талию поменьше, волосы длиннее, а кожа должна быть более белой… Десятилетиями глянец, фильмы, реклама внушали женщинам почти недостижимые стандарты красоты. Впервые за долгое время ситуация меняется, сейчас индустрия моды не устает повторять: в тренде индивидуальность.
Не нужно быть безупречной, важно быть собой! Правда, пока такие лозунги в сознании девушек закрепляются тяжело, принять особенности внешности после долгих лет борьбы с ними крайне непросто.
Чтобы принять себя было легче, есть несколько несложных лайфхаков.
Это один из главных секретов визажистов, но он отлично подходит для повседневной жизни. Перестаньте думать, как спрятать недостатки и сосредоточьтесь на том, что вам в себе нравится. Подчеркивайте выразительные глаза, а не накладывайте десять слоев тонального, чтобы скрыть небольшие высыпания. Не ищите одежду, прикрывающую животик или бока, выбирайте наряды с акцентом на красивую грудь, изящные руки и плечи, открывайте ноги. Думайте о том, как сделать достоинства еще ярче и привлекательнее, делайте себе комплименты, хвалите эти части вашего лица и тела. Сосредоточившись на том, что нравится, вы начнете куда меньше задумываться об особенностях, которые привыкли считать недостатками.
Термин «инклюзивность», который обрел такую популярность в последние годы, отвечает за представленность в медиа самых разных типажей. И это очень важно: каждый может найти знаменитость, героя или персонажа, похожего на него. Девушки понимают, что плюс сайз актрисы столь же прекрасны, как изящные модели, рыжие барышни с россыпью веснушек очаровательны, а любая особенность может стать той самой изюминкой. Найдя похожую ролевую модель, которая нравится, можно подсмотреть особенности стиля, умение обыграть особенности внешности и правильно себя подать.
Барбара Стрейзанд обожала сниматься в профиль, демонстрируя крупный нос. Она не стремилась избавиться от того, что другие считали бы недостатком, а превратила это в свою уникальную особенность. Когда вы научитесь любить себя, выходите на новый уровень и прекратите прятать то, чего стесняетесь. Возможно, именно это станет главной изюминкой, тем, что отличает вас от других. Когда человек перестает стесняться себя, окружающие начинают восхищаться им и считать, что все абсолютно в порядке. Помните отличную поговорку «Изображай это, пока не достигнешь!»: даже если пока уверенность не вошла в привычку, симулируйте ее и со временем она станет частью личности.