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1 час назад

Как отказаться от идеалов красоты и полюбить себя

WomanHit.ru

Иногда недостатки можно превратить в главную изюминку.

Как отказаться от идеалов красоты и полюбить себя
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Будь стройнее, будь изящнее, грудь и губы побольше, талию поменьше, волосы длиннее, а кожа должна быть более белой… Десятилетиями глянец, фильмы, реклама внушали женщинам почти недостижимые стандарты красоты. Впервые за долгое время ситуация меняется, сейчас индустрия моды не устает повторять: в тренде индивидуальность.

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Не нужно быть безупречной, важно быть собой! Правда, пока такие лозунги в сознании девушек закрепляются тяжело, принять особенности внешности после долгих лет борьбы с ними крайне непросто.

Чтобы принять себя было легче, есть несколько несложных лайфхаков.

Обращайте внимание на достоинства

Это один из главных секретов визажистов, но он отлично подходит для повседневной жизни. Перестаньте думать, как спрятать недостатки и сосредоточьтесь на том, что вам в себе нравится. Подчеркивайте выразительные глаза, а не накладывайте десять слоев тонального, чтобы скрыть небольшие высыпания. Не ищите одежду, прикрывающую животик или бока, выбирайте наряды с акцентом на красивую грудь, изящные руки и плечи, открывайте ноги. Думайте о том, как сделать достоинства еще ярче и привлекательнее, делайте себе комплименты, хвалите эти части вашего лица и тела. Сосредоточившись на том, что нравится, вы начнете куда меньше задумываться об особенностях, которые привыкли считать недостатками.

Найдите ролевую модель

Термин «инклюзивность», который обрел такую популярность в последние годы, отвечает за представленность в медиа самых разных типажей. И это очень важно: каждый может найти знаменитость, героя или персонажа, похожего на него. Девушки понимают, что плюс сайз актрисы столь же прекрасны, как изящные модели, рыжие барышни с россыпью веснушек очаровательны, а любая особенность может стать той самой изюминкой. Найдя похожую ролевую модель, которая нравится, можно подсмотреть особенности стиля, умение обыграть особенности внешности и правильно себя подать.

Превратите недостатки в преимущества

Барбара Стрейзанд обожала сниматься в профиль, демонстрируя крупный нос. Она не стремилась избавиться от того, что другие считали бы недостатком, а превратила это в свою уникальную особенность. Когда вы научитесь любить себя, выходите на новый уровень и прекратите прятать то, чего стесняетесь. Возможно, именно это станет главной изюминкой, тем, что отличает вас от других. Когда человек перестает стесняться себя, окружающие начинают восхищаться им и считать, что все абсолютно в порядке. Помните отличную поговорку «Изображай это, пока не достигнешь!»: даже если пока уверенность не вошла в привычку, симулируйте ее и со временем она станет частью личности.

Красота,Барбара Стрейзанд,
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