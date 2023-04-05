Как избежать появления «усов» при инъекции филлеров

Челюстно-лицевой хирург и косметолог с никнеймом @dental_babe8 из Лондона раскрыла способ избежать появления «усов» при инъекции филлеров. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok -аккаунте.

Врач рассказала, что ограничивается введением 0,5 миллилитра препарата своим пациенткам. Данное решение она аргументировала тем, что в губах недостаточно места для большего количества наполнителя. Так, избыток материала может привести к миграции, что негативно скажется на внешности.