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12 минут назад

Названы наиболее востребованные пластические операции у мужчин и женщин

Lenta.ru

Коррекция груди и подтяжка живота названы наиболее востребованными пластическими операциями в Великобритании. Данные об этом опубликованы в отчете Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, пишет BBC News.

Названы самые востребованные пластические операции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2022 году спрос на услуги пластических хирургов вырос в два раза. В 97 процентах случаев их клиентами становились женщины. Наиболее популярными, как и в прошлые годы, остаются процедуры по увеличению и уменьшению груди (6640 и 5270 операций). Далее следуют подтяжка живота (3241) и липосакция (2669). На пятом месте — блефаропластика или коррекция век (2439).

Мужчины чаще всего обращаются к хирургам, чтобы исправить форму носа (388 операций). Также в пятерку наиболее популярных косметических процедур входят уменьшение груди (343), блефаропластика (339), липосакция (333) и коррекция формы ушей (251).

Ранее пластический хирург Александр Вдовин назвал привычки, которые негативно сказываются на внешности. По его словам, неправильно подобранная подушка и увлечение гаджетами приводят к преждевременному старению.

Красота,Александр Вдовин,
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