Названы самые востребованные пластические операции

Коррекция груди и подтяжка живота названы наиболее востребованными пластическими операциями в Великобритании. Данные об этом опубликованы в отчете Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, пишет BBC News.

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В 2022 году спрос на услуги пластических хирургов вырос в два раза. В 97 процентах случаев их клиентами становились женщины. Наиболее популярными, как и в прошлые годы, остаются процедуры по увеличению и уменьшению груди (6640 и 5270 операций). Далее следуют подтяжка живота (3241) и липосакция (2669). На пятом месте — блефаропластика или коррекция век (2439).

Мужчины чаще всего обращаются к хирургам, чтобы исправить форму носа (388 операций). Также в пятерку наиболее популярных косметических процедур входят уменьшение груди (343), блефаропластика (339), липосакция (333) и коррекция формы ушей (251).