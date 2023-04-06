Сыворотки для лица, которые восстановят твою кожу после зимы

После отопительного сезона и отсутствия солнечного света наша кожа нуждается в супер увлажнении. Прыщи, раздражения, сухость и бледный цвет лица – последствия зимнего периода. Кожу нужно спасать! Сегодня мы расскажем тебе о наших любимых сыворотках, которые быстро приведут твою кожу в порядок.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сыворотка HYDRANCE INTENSE, Avene

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Сыворотка точно покорит тех, чья кожа кричит: «SOS» после отопительного сезона. Во-первых, она убирает чувство стянутости и оказывает увлажняющее действие! Во-вторых, легчайшая гелевая текстура, которая не оставляет жирного блеска. И, в-третьих, она моментально приводит кожу в чувство. Реально, нанесла 3-4 капли на лицо – через 3 минуты свежий вид и красивая кожа.

Юзу суперсыворотка для лица, Erborian

Сыворотка увлажняет кожу, борется с сухостью, выравнивает тон, спасает от обезвоженности и возвращает естественное сияние. Точно пригодится этой весной! Текстура очень легкая, напоминает свежевыжатый сок юзу, с приятной фирменной отдушкой, не скатывается и впитывается моментально — идеальное средство под макияж. И вау-эффект до конца вечера: кожа будет увлажненной и сияющей.

Сыворотка Silicium Lift, Thalgo

Отличная сыворотка — текстура легкая, но увлажнение мощное. Она замечательно ликвидирует любые шелушения и следы от прыщиков, освежает цвет лица. В составе есть экстракт бурой водоросли Pelvetia canaliculata, который защищает эластиновые волокна и активирует синтез коллагена и выработку гиалуроновой кислоты. Для восстановления после зимнего периода и поддержания — прям то, что надо!

Увлажняющая лифтинг-сыворотка для лица с сусальным золотом и янтарем, ANSALIGY

Волшебная сыворотка с бомбическим ароматом. Благодаря своему «серьезному составу» она отлично справляется с главной задачей – наполнение кожи влагой. Кроме того, средство снижает выраженность мимических морщин и делает кожу упругой и гладкой. А пластины сусального золота и натурального янтаря в баночке радуют глаз и делают процедуру приятнее. Сыворотка быстро впитывается, не лежит пленкой. Несмотря на небольшой объем продукта (30 мл), этого чудо-элексира хватит надолго.

Увлажняющая сыворотка c гиалуроновой кислотой и экстрактом баобаба, Veracova