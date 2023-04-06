Сыворотки для лица, которые восстановят твою кожу после зимы

После отопительного сезона и отсутствия солнечного света наша кожа нуждается в супер увлажнении. Прыщи, раздражения, сухость и бледный цвет лица – последствия зимнего периода. Кожу нужно спасать! Сегодня мы расскажем тебе о наших любимых сыворотках, которые быстро приведут твою кожу в порядок.
Сыворотка точно покорит тех, чья кожа кричит: «SOS» после отопительного сезона. Во-первых, она убирает чувство стянутости и оказывает увлажняющее действие! Во-вторых, легчайшая гелевая текстура, которая не оставляет жирного блеска. И, в-третьих, она моментально приводит кожу в чувство. Реально, нанесла 3-4 капли на лицо – через 3 минуты свежий вид и красивая кожа.
Сыворотка увлажняет кожу, борется с сухостью, выравнивает тон, спасает от обезвоженности и возвращает естественное сияние. Точно пригодится этой весной! Текстура очень легкая, напоминает свежевыжатый сок юзу, с приятной фирменной отдушкой, не скатывается и впитывается моментально — идеальное средство под макияж. И вау-эффект до конца вечера: кожа будет увлажненной и сияющей.
Отличная сыворотка — текстура легкая, но увлажнение мощное. Она замечательно ликвидирует любые шелушения и следы от прыщиков, освежает цвет лица. В составе есть экстракт бурой водоросли Pelvetia canaliculata, который защищает эластиновые волокна и активирует синтез коллагена и выработку гиалуроновой кислоты. Для восстановления после зимнего периода и поддержания — прям то, что надо!
Волшебная сыворотка с бомбическим ароматом. Благодаря своему «серьезному составу» она отлично справляется с главной задачей – наполнение кожи влагой. Кроме того, средство снижает выраженность мимических морщин и делает кожу упругой и гладкой. А пластины сусального золота и натурального янтаря в баночке радуют глаз и делают процедуру приятнее. Сыворотка быстро впитывается, не лежит пленкой. Несмотря на небольшой объем продукта (30 мл), этого чудо-элексира хватит надолго.
Для обезвоженной чувствительной кожи — прекрасное базовое увлажняющее средство. Комплекс из морской воды, мякоти плодов Баобаба и опунции в сочетании с дуэтом чистых растительных гиалуроновых кислот мгновенно утоляют жажду кожи и укрепляют её. По текстуре средство — легкий водяной гель, который прекрасно сочетается с остальными продуктами в косметичке. В баночке 35 мл и удобный дозатор, который способствуют нашей долгой дружбе!