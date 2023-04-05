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1 час назад

Названы распространенные утренние ошибки россиян

Lenta.ru

Российский тренер по естественному омоложению Надежда Трескова назвала распространенные ошибки во время утреннего ухода за кожей. Ее комментарий приводит «Общественная служба новостей».

Названы распространенные утренние ошибки россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт призвала отказаться от принятия горячего душа, отметив, что он должен быть контрастным. Кроме того, в начале дня не следует очищать кожу с помощью скраба, поскольку он способствует раскрытию пор, в которые может попасть грязь.

В то же время недостаточно просто умыться водой и протереть кожу тоником, отметила специалистка. Для данной цели необходимо использовать гель или пенку, поскольку ночью происходит процесс выведения токсинов, которые понадобится устранить.

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