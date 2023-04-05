Названы распространенные утренние ошибки россиян

Российский тренер по естественному омоложению Надежда Трескова назвала распространенные ошибки во время утреннего ухода за кожей. Ее комментарий приводит «Общественная служба новостей».

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Эксперт призвала отказаться от принятия горячего душа, отметив, что он должен быть контрастным. Кроме того, в начале дня не следует очищать кожу с помощью скраба, поскольку он способствует раскрытию пор, в которые может попасть грязь.