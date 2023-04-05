Актуальные стрижки этой весны

Весна — время обновлений. Как изменить свой образ, не прикладывая серьезных усилий? Поменять стрижку! Модные женские стрижки 2023 помогут расставить акценты и создать неповторимый образ. Какие же стрижки сейчас актуальны? В этом нам помогла разобраться Даша Жгилева.
Эта прическа взорвала интернет своей невероятной красотой и, конечно же, удобством. Каскад гораздо легче укладывать, а сами волосы выглядят живыми и ухоженными, так как структура волоса при такой стрижке лучше держит форму. Именно поэтому модницы, имеющие длинные и густые волосы, отдают предпочтение именно каскаду.
Стрижка боб — это классика, которая отлично смотрится на женщинах всех возрастов с любой формой лица и типом волос. В классическом понимании это короткое каре, но популярность сейчас набирает именно Longbob — структурная стрижка с длиной волос до плеча. Любая укладка с такой стрижкой смотрится восхитительно!
Гарсон — еще один тренд 2023 года, который сделает ваш образ стильным. Этой стрижке сейчас отдают предпочтение многие западные знаменитости. Косая рваная челка, которая длиннее самой стрижки, придаст волосам структурную и интересную форму.
Каре является отличным решением для волос средней длины. Сегодня стилисты подбирают удачные виды каре для разных типажей внешности и типа волос, что делает стрижку универсальной. Правильно подобранное каре способно придать объем тонким волосам благодаря многослойности, а также усмирить непослушные волосы.
Как вы могли понять, в моде сейчас воздушность, естественность и структурность волос. Многослойная стрижка позволяет сохранить общую длину волос, но в тоже время помогает изменить образ. Существует несколько техник создания слоев, и каждая дает свой эффект — добавить объем или сгладить жесткость грубых волос, визуально добавить густоты или облегчить тяжесть волос. Суть многослойной стрижки заключается в том, что слои плавно переходят друг в друга, образуя аккуратный многослойный край прически, которая смотрится очень красиво даже без укладки.