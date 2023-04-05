Актуальные стрижки этой весны

Весна — время обновлений. Как изменить свой образ, не прикладывая серьезных усилий? Поменять стрижку! Модные женские стрижки 2023 помогут расставить акценты и создать неповторимый образ. Какие же стрижки сейчас актуальны? В этом нам помогла разобраться Даша Жгилева.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Каскад

Эта прическа взорвала интернет своей невероятной красотой и, конечно же, удобством. Каскад гораздо легче укладывать, а сами волосы выглядят живыми и ухоженными, так как структура волоса при такой стрижке лучше держит форму. Именно поэтому модницы, имеющие длинные и густые волосы, отдают предпочтение именно каскаду.

Longbob

Стрижка боб — это классика, которая отлично смотрится на женщинах всех возрастов с любой формой лица и типом волос. В классическом понимании это короткое каре, но популярность сейчас набирает именно Longbob — структурная стрижка с длиной волос до плеча. Любая укладка с такой стрижкой смотрится восхитительно!

Гарсон

Гарсон — еще один тренд 2023 года, который сделает ваш образ стильным. Этой стрижке сейчас отдают предпочтение многие западные знаменитости. Косая рваная челка, которая длиннее самой стрижки, придаст волосам структурную и интересную форму.

Каре на средние волосы

Каре является отличным решением для волос средней длины. Сегодня стилисты подбирают удачные виды каре для разных типажей внешности и типа волос, что делает стрижку универсальной. Правильно подобранное каре способно придать объем тонким волосам благодаря многослойности, а также усмирить непослушные волосы.

Многослойная стрижка