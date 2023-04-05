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55 минут назад

Раскрыт простой секрет красоты и молодости «на каждый день»

Слово и Дело

Продлить молодость и сохранить красоту под силу каждому человеку. Как это возможно, рассказала врач-кардиолог Оюна Донирова.

Раскрыт простой секрет красоты и молодости «на каждый день»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист посоветовала постоянно учиться чему-то новому. Это поможет сохранить ясность ума. Особенно важно хорошо высыпаться. В противном случае возникает риск развития рака, а также сахарного диабета, предупредила Оюна Донирова.

Также нельзя забывать о необходимости социализации. Этот процесс играет не последнюю роль в сохранении молодости и красоты, говорится в публикации республиканской клинической больницы (РКБ) имени Н.А. Семашко в соцсети «ВКонтакте». Не менее важны правильное питание и физическая активность. В день нужно употреблять до 1,2 грамма белка на килограмм веса.

Красота,
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