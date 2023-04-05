Раскрыт простой секрет красоты и молодости «на каждый день»

Специалист посоветовала постоянно учиться чему-то новому. Это поможет сохранить ясность ума. Особенно важно хорошо высыпаться. В противном случае возникает риск развития рака, а также сахарного диабета, предупредила Оюна Донирова.

Также нельзя забывать о необходимости социализации. Этот процесс играет не последнюю роль в сохранении молодости и красоты, говорится в публикации республиканской клинической больницы (РКБ) имени Н.А. Семашко в соцсети «ВКонтакте». Не менее важны правильное питание и физическая активность. В день нужно употреблять до 1,2 грамма белка на килограмм веса.