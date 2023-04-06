Врач предостерегла аллергиков от использования органической косметики

Аллергикам рекомендуется с осторожностью использовать косметику на основе растений, а в сезон цветения от нее лучше отказаться, так как реакции могут быть тяжелыми. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Елена Москаева.
Она уточнила, что сезон цветения в столице уже начался - в воздухе много пыльцы ольхи и лещины.
«Применение косметики на основе растительных компонентов может вызвать нежелательные реакции у пациентов, страдающих поллинозом, не только в сезон активного цветения растений, но и осенью или зимой. Поэтому я рекомендую своим пациентам тщательно оценивать состав косметики всегда перед покупкой. Однако в сезон реакция может быть особенно выраженной и тяжелой», - сказала Москаева.
У аллергиков в неблагоприятный для них период могут также возникать реакции на растительную пищу, добавила эксперт.
«Многие растения содержат в своих плодах такие же или похожие аллергены, как и в пыльце. Поэтому может возникать перекрестная аллергия на пищу, которая часто проявляется как оральный аллергический синдром - это реакция слизистых рта на употребление растительной пищи. Нередко сырая морковь или косточковые фрукты вызывают зуд и ощущение отека во рту у пациентов с аллергией на пыльцу березы», - пояснила врач.