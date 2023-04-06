Врач предостерегла аллергиков от использования органической косметики

«Многие растения содержат в своих плодах такие же или похожие аллергены, как и в пыльце. Поэтому может возникать перекрестная аллергия на пищу, которая часто проявляется как оральный аллергический синдром - это реакция слизистых рта на употребление растительной пищи. Нередко сырая морковь или косточковые фрукты вызывают зуд и ощущение отека во рту у пациентов с аллергией на пыльцу березы», - пояснила врач.