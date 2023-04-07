Названы способы избавиться от синяков под глазами

С возрастом избавиться от синяков под глазами становится все труднее, рассказала косметолог, пластический хирург Дарья Фетисова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые позволяют их убрать.

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Темные круги под глазами появляются у 75 процентов людей. Причиной может быть пигментированная или тонкая кожа, истончение жировой прослойки, глубоко посаженные глаза и даже наследственность, рассказала Фетисова.

Синяки под глазами особенно мешают женщинам, однако от них можно избавиться несколькими способами, добавила она. Для женщин до 30 лет существует метод, который доступен каждой.

После 30 лет время регенерации клеток замедляется, кожа верхнего века становится более тяжелой, и с синяками становится бороться сложнее. На первых стадиях скрыть изъяны позволяет правильно подобранный корректор, но и он имеет свои минусы. Фетисова предупредила, что корректор впитывается в кожу и исчезает, умножая синяки вдвое.

Лазерное омоложение кожи вокруг глаз практически мгновенно делает взгляд «свежим». Лазер тонким лучом воздействует на кожу, происходит стимуляция выработки коллагена. Мягкие ткани вокруг глаз подтягиваются, исчезают складки и темные круги, рассказала о методике собеседница «Ленты.ру».