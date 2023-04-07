$79.50+0.1487.10+0.37
41 минуту назад

Названы способы избавиться от синяков под глазами

Lenta.ru

С возрастом избавиться от синяков под глазами становится все труднее, рассказала косметолог, пластический хирург Дарья Фетисова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые позволяют их убрать.

Названы способы избавиться от синяков под глазами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Темные круги под глазами появляются у 75 процентов людей. Причиной может быть пигментированная или тонкая кожа, истончение жировой прослойки, глубоко посаженные глаза и даже наследственность, рассказала Фетисова.

Синяки под глазами особенно мешают женщинам, однако от них можно избавиться несколькими способами, добавила она. Для женщин до 30 лет существует метод, который доступен каждой.

После 30 лет время регенерации клеток замедляется, кожа верхнего века становится более тяжелой, и с синяками становится бороться сложнее. На первых стадиях скрыть изъяны позволяет правильно подобранный корректор, но и он имеет свои минусы. Фетисова предупредила, что корректор впитывается в кожу и исчезает, умножая синяки вдвое.

Лазерное омоложение кожи вокруг глаз практически мгновенно делает взгляд «свежим». Лазер тонким лучом воздействует на кожу, происходит стимуляция выработки коллагена. Мягкие ткани вокруг глаз подтягиваются, исчезают складки и темные круги, рассказала о методике собеседница «Ленты.ру».

Однако нехирургический способ устраняет лишь неглубокие дефекты, отметила Фетисова. В возрасте 40-50 лет у женщин и мужчин появляется возрастное провисание кожи верхних век, а также глубокие морщины и складки под глазами. Избавиться от них полностью помогает практически безболезненная пластическая операция — блефаропластика. Хирург удаляет участки кожи, жировую прослойку нижнего и верхнего век, обеспечивая эффект подтяжки, заключила она.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий