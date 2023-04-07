$79.50+0.1487.10+0.37
46 минут назад

Парикмахер раскрыла россиянкам способы скрыть седину

Lenta.ruиещё 1

Парикмахер-колорист и тренер академии «Cut and Color» Ксения Антонова раскрыла россиянкам способы скрыть седину. Соотвествующий материал появился на сайте издания The Voice.

Парикмахер раскрыла россиянкам способы скрыть седину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по словам стилиста, небольшое количество обесцвеченных волос можно замаскировать с помощью тонирующих спреев, оттенки которых лучше подбирать с профессионалом. «В редких случаях я рекомендую выбирать спрей на один-два тона темнее, когда допустимо слегка "притемнить" прикорневую зону волос», — пояснила Антонова.

Кроме того, специалист посоветовала обратить внимание на маски и кондиционеры, в составе которых присутствуют пигменты. Данные средства можно применять после каждого мытья головы. В то же время эксперт призвала избегать масок и бальзамов с медным или красным подтоном. «На седых волосах время их экспозиции (время, которое выдерживается продукт на волосах) рекомендуется уменьшить на несколько минут от стандартного», — предупредила она.

Антонова предложила присмотреться к профессиональным способам маскировки седых волос, в частности тонированию, блондированию и окрашиванию в технике контуринг. В последнем случае, исходя из анатомических особенностей человека, количества и расположения седых участков волос, парикмахер выбирает места для цветовых акцентов. «Обычно это виски, зоны у пробора и челки. Основная масса волос, не затронутая сединой, осветлению не подвергается», — уточнила собеседница издания.

В марте парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем.

Красота,Ксения Антонова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий