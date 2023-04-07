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1 час назад

Как работа желудка влияет на кожу: ответ гастроэнтеролога

РИА "ФедералПресс"

Проблемы с кожей могут быть связаны с некорректной работой пищеварительной системы. Такое мнение высказала кандидат медицинских наук Лариса Цепелева.

Как работа желудка влияет на кожу: ответ гастроэнтеролога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Такое часто происходит из-за изменения качественного и количественного состава микрофлоры, обитающей в нашем кишечнике», – отмечает гастроэнтеролог.

Лариса Цепелева объясняет, что кожа – буквально зеркало ЖКТ и любые проблемы в нем отразятся внешне. При этом самостоятельный прием бифидо- и лактобактерий проблему не решит.

Чаще всего вопрос связан с нарушением процессов пищеварения или всасывания на уровне желудка или кишечника. Поэтому стоит решать проблему с перевариванием пищи, а не микрофлорой.

Также важно обратить внимание на работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Они тоже могут влиять на внешний вид, передает РИАМО.

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