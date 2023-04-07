Врач назвала способ дольше выглядеть моложе

Худое лицо является одним из главных признаков молодости, считает пластический хирург, врач-косметолог Дарья Фетисова. Способы выглядеть моложе и свежее как можно дольше она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Врач предупредила, что старение лица — это неизбежное явление, происходящее независимо от типа кожи. Однако люди стареют с разной скоростью, и те, у кого лицо остается более худым, дольше выглядят моложе. По ее словам, до 35 лет можно поддерживать овал лица, устранять морщины, углубления и пигментные пятна с помощью косметологии (инъекций, пилингов и чисток). Эти процедуры останавливают старение кожи лица из-за одновременной атрофии эпидермиса, лицевых мышц, жировой ткани и даже костей, пояснила пластический хирург.

Избежать возрастных изменений помогает косметологическая процедура «худое лицо», во время которой уменьшают количество жира на лице и создают точки фиксации в области скул и подбородка. В результате на лице появляются мягкие переходы и четкие линии, из-за чего лицо выглядит свежее, пояснила пластический хирург.

После 45 лет процесс старения ускоряется. Женский организм переживает гормональную перестройку, что активно влияет на все органы, в том числе и на кожу. Из-за недостаточной выработки коллагена и гиалоурановой кислоты, кожа теряет упругость, появляются морщины, продолжила Фетисова.

Фетисова рассказала, что скорректировать овал лица, избавиться от массивной шеи или второго подбородка поможет липосакция лица, после которой женщина выглядит гораздо моложе. Такая процедура, по ее словам, иногда требуется и молодым девушкам, у которых есть генетическая предрасположенность к полноте.