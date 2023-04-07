У любого мастера маникюра сейчас на вооружении десятки, а то и сотни флакончиков с лаками всех возможных оттенков. Но неизменной популярностью пользется именно красный цвет, н считается абсолютной классикой маникюра, которая идет всем и разрешается даже при строгом офисном дресс-коде.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Почему же именно этот цвет стал настолько культовым? Стилисты считают, что все дело в традициях и ловкости маркетологов.

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До нашей эры

Впервые окрашивать ногти хной и другими природными материалами начали еще в Древнем Египте. Историки уверяют, что царица Клеопатра погружала кончики пальцев в красящую смесь, чтобы ногти стали красно-оранжевыми.

Этим же способ пользовались и средние века. Считалось, что такой маникюр показывал принадлежность к высокому сословию, намекал, что девушка сама не работает руками.

Позже маникюр перестал быть популярным на несколько веков, вернулась мода на накрашенные ногти лишь в тридцатые года двадцатого века.

Спасибо маркетологам и Мэрилин

Именно в этот период Чарльз Ревсоном изобрел лак для ногтей таким, каким мы его знаем. Это произвело настоящую бьюти-революцию. Дамы скупали флакончики с перламутровым лаком, правда, другие цвета не пользовались такой популярность. Пока маркетологи не поняли, что яркие ногти потрясающе смотрятся на биллбордах и в другой рекламе.

Этим оттенком начали красить ногти моделям, чтобы продемонстрировать украшения, парфюм, подчеркнуть сдержанный наряд. От оттенка пришла в восторг Мэрилин Монро, она не изменяла любимому цвету и многократно усилила его популярность.

Девушки поняли, что красный лак — способ привлечь к себе внимание, а статистика показывала, что именно этот оттенок очень нравится мужчинам. Кроме того, у красного множество оттенков, каждая могла выбрать тот, что подходит к ее цвету кожи, а яркие ногти прекрасно сочетались с любым нарядом.

В семидесятые пальма первенства еще прочнее закрепилась за красным лаком: эпоха гранжа позволила девушкам проявлять свою сексуальность.

Настоящая классика

Благодаря тому, что красный лак оставался на пике популярности на протяжении десятков лет, он стал настоящей классикой. Даже строгие работодатели, которые требовали соблюдения дресс-кода, допускали красные глянцевые ноготки.

Разрешили его носить и принцессе Диане, хотя, по слухам, этот оттенок ненавидела Елизавета II и остальным членам семьи строго запрещала носить такой лак кому-либо еще.