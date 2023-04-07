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1 час назад

Блогерша отказалась от бритья тела на четыре года и поделилась опытом

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом @ditchtheblade не брила тело четыре года и поделилась опытом. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 38 тысяч подписчиков.

Блогерша рассказала, как отказалась от бритья тела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала объемную растительность, пояснив, что на протяжении указанного времени не использовала никакие методы для ее удаления.

«Я ничего не подстригала, ничего не брила, не применяла воск», — заявила инфлюэнсерша.

При этом юзерша отметила, что получает критику в свой адрес из-за отказа избавляться от волос. Однако она подчеркнула, что не реагирует на негативные комментарии окружающих, назвав свое поведение нормальным явлением.

«Честно говоря, я ничуть не обижена — у вас есть полное право на свое мнение, и я не могу его изменить. Но я здесь, чтобы показать, что отращивать волосы на теле — это нормально и естественно», — заключила автор видео.

В марте американка Торри Саншайн рассказала о жизни с растущей из-за болезни бородой и прославилась в сети. По словам жительницы Флориды, она начала брить растительность на лице в возрасте 15 лет, после того как врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников. По словам юзерши, изначально она переживала из-за внешнего вида, однако впоследствии изменила отношение к себе.

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