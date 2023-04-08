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21 минуту назад

Бьюти-эксперт Рубцова: состригание кончиков не влияет на скорость роста волос

Секрет Фирмы

Обновление стрижки — дело хорошее, но на деле в основном только для внешнего вида. Хоть и принято считать, что чем чаще срезаешь кончики, тем быстрее будут расти волосы, но связи тут никакой нет.

Эксперт: состригание кончиков не влияет на рост волос
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Только разве что волосы будут выглядеть ухоженнее, потому что на кончиках как раз сильнее всего отражаются факторы внешней среды. Надеяться на чудодейственный эффект состригания кончиков не стоит, потому что скорость роста волос зависит совершенно от других факторов, рассказала «Газете.Ru» бьюти-эксперт Маргарита Рубцова.

В частности, это:

  • состояние волосяных луковиц и кожи головы;
  • наследственность;
  • гормональный фон;
  • возраст;
  • время года.

И уже в зависимости от этого показатель может быть как больше, так и меньше, но в норме у здорового человека волосы на голове растут по 1 см в месяц. При этом что бы дамы ни делали для своей шевелюры, всё равно быстрее волосы растут у мужчин — им досталась более плотная кожа головы и более активное кровообращение. Но зато у женщин вдвое больше продолжительность жизни волоса. А вот для того, чтобы волосы росли быстрее, важно ухаживать за ними не только снаружи, но и изнутри, плюс забота требуется и коже головы. Хорошо действует отшелушивание кожи головы пилингами и стимуляция волосяных луковиц.

«Для стимуляции кровообращения кожи головы хорошо помогает массаж. Он вполне может стать одной из процедур комплексного подхода», — сказала Рубцова.

Важно пользоваться правильной расчёской. Она не должна царапать кожу, а тем более травмировать, и вырывать волосы. Фен же должен быть мощным и с регуляцией температурного режима. Также нужно ухаживать за волосами по всей длине. Тогда отросшие пряди будут хорошего качества и не придётся срезать больше, чем хочется. Кончики кончиками, но с приходом весны волосы ещё и выпадать могут. Трихолог объяснил , почему так получается. Дело далеко не только в авитаминозе.

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