Косметолог назвала, что поможет избавиться от синяков под глазами

Тёмные круги под глазами с возрастом появляются у большинства людей. В народе их называют просто синяками. Причины их появления самые разные — от тонкой кожи до наследственности.
Но женщины до 30 лет легко могут убрать синяки под глазами. Достаточно придерживаться четырёх простых правил.
Синяки появляются у людей с пигментированной или тонкой кожей. Также причина может быть в истончении жировой прослойки, глубоко посаженных глазах и даже наследственности, рассказала «Ленте.ру» косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова. Но бывают причины, которые всё-таки зависят от поведения человека. К ним относится:
Тёмные круги под глазами могут исчезнуть сами, если придерживаться четырёх правил. По словам косметолога, нужно начать:
«Вечером стоит отказаться от чая или кофе. Они задерживают влагу в организме, утром человек просыпается отёкшим», — пояснила специалист.
Если круги всё же появились, сделайте лёгкий массаж лица или компресс изо льда. После 30 лет бороться с синяками под глазами становится сложнее. Одним корректором ситуацию не исправишь. Поэтому важно вовремя обратиться к косметологу, чтобы он подобрал подходящие процедуры. Это могут быть вакуумный массаж или биоревитализация. А лазерное омоложение кожи практически сразу «освежает» взгляд, уверяет Фетисова. Ранее трихолог рассказала , какие компоненты шампуня могут навредить коже головы.