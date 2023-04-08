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2 часа назад

Косметолог Фетисова: избавиться от синяков под глазами поможет нормальный сон

Секрет Фирмы

Тёмные круги под глазами с возрастом появляются у большинства людей. В народе их называют просто синяками. Причины их появления самые разные — от тонкой кожи до наследственности.

Косметолог назвала, что поможет избавиться от синяков под глазами
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Но женщины до 30 лет легко могут убрать синяки под глазами. Достаточно придерживаться четырёх простых правил.

Почему появляются синяки под глазами

Синяки появляются у людей с пигментированной или тонкой кожей. Также причина может быть в истончении жировой прослойки, глубоко посаженных глазах и даже наследственности, рассказала «Ленте.ру» косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова. Но бывают причины, которые всё-таки зависят от поведения человека. К ним относится:

  • недосып;
  • постоянный стресс;
  • длительная работа за компьютером;
  • курение;
  • нехватка воды.

Как убрать синяки под глазами

Тёмные круги под глазами могут исчезнуть сами, если придерживаться четырёх правил. По словам косметолога, нужно начать:

  • полноценно высыпаться;
  • ежедневно увлажнять кожу;
  • следить за своим питанием;
  • ходить к косметологу.

«Вечером стоит отказаться от чая или кофе. Они задерживают влагу в организме, утром человек просыпается отёкшим», — пояснила специалист.

Если круги всё же появились, сделайте лёгкий массаж лица или компресс изо льда. После 30 лет бороться с синяками под глазами становится сложнее. Одним корректором ситуацию не исправишь. Поэтому важно вовремя обратиться к косметологу, чтобы он подобрал подходящие процедуры. Это могут быть вакуумный массаж или биоревитализация. А лазерное омоложение кожи практически сразу «освежает» взгляд, уверяет Фетисова. Ранее трихолог рассказала , какие компоненты шампуня могут навредить коже головы.

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