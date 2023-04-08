Косметолог назвала, что поможет избавиться от синяков под глазами

Тёмные круги под глазами с возрастом появляются у большинства людей. В народе их называют просто синяками. Причины их появления самые разные — от тонкой кожи до наследственности.

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Но женщины до 30 лет легко могут убрать синяки под глазами. Достаточно придерживаться четырёх простых правил.

Почему появляются синяки под глазами

Синяки появляются у людей с пигментированной или тонкой кожей. Также причина может быть в истончении жировой прослойки, глубоко посаженных глазах и даже наследственности, рассказала «Ленте.ру» косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова. Но бывают причины, которые всё-таки зависят от поведения человека. К ним относится:

недосып;

постоянный стресс;

длительная работа за компьютером;

курение;

нехватка воды.

Как убрать синяки под глазами

Тёмные круги под глазами могут исчезнуть сами, если придерживаться четырёх правил. По словам косметолога, нужно начать:

полноценно высыпаться;

ежедневно увлажнять кожу;

следить за своим питанием;

ходить к косметологу.

«Вечером стоит отказаться от чая или кофе. Они задерживают влагу в организме, утром человек просыпается отёкшим», — пояснила специалист.