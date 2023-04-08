Как уложить волосы без фена: 4 простых способа

Нам всегда хочется хорошо выглядеть и нравиться окружающим. Потребность в том, чтобы выглядеть привлекательно, как правило, просыпается весной. Но, к сожалению, утром перед работой не всегда хватает времени на то, чтобы подобрать идеальный лук по погоде, а ещё и сделать макияж и причёску. С последним пунктом россиянам решила помочь основательница салона ON HAIR SALON Екатерина Конорева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В беседе с Lenta.ru стилист дала несколько советов, как быстро уложить волосы без помощи фена.

Способ №1

Обладательницам кудряшек специалист посоветовала нанести на влажные волосы, не расчёсывая их при этом, стайлинговые средства, а потом крупные пряди можно обернуть вокруг пальцев. Таким образом можно сформировать завитки и распределить их по всей голове. А когда волосы высохнут, то можно их взбить ладонями, сделав более пушистыми.

Способ №2

Ещё Конорева посоветовала использовать гель с сильной фиксацией, который можно нанести на пряди, начиная с затылка. После чего каждую прядь надо расчесать гребнем и дать причёске высохнуть. Особое внимание стоит уделить чёлке.

Способ №3

Можно использовать пену для волос, которую нанести на волосы по всей длине. Потом разделить их на несколько частей и заплести в жгуты на ночь. Утром их надо расплести, взбить и зафиксировать с помощью лака. Этот способ подходит для любителей большого объёма и лёгких волн.

Способ №4