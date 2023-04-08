Лучшие домашние средства от трещин на пятках

Трещины на пятках обычно являются следствием сухости. Стоит уделять больше внимания уходу за ногами, если мы хотим предотвратить подобные проблемы.

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Трещины на пятках - явный признак плохого ухода за ногами. Но они также являются симптомом обезвоживания, а иногда и некоторых проблем со здоровьем. Эта проблема характеризуется тем, что затрагивает, прежде всего, внешний слой кожи, хотя иногда может проникать глубоко в дерму и вызывать сильную боль.

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Обычно это происходит, когда кожа вокруг пяток становится сухой, не увлажненной должным образом и подвергается давлению со стороны тела. В незначительных случаях эта проблема также может указывать на дефицит цинка и омега-3 жирных кислот.

Независимо от причины появления трещин на пятках, они обычно рассматриваются как эстетическая проблема, К счастью, есть домашние средства, которые помогают вылечить пересохшую кожу.

1. Лечение лимоном и глицерином

Считается, что это натуральное средство помогает смягчить кожу на пятках и значительно уменьшает сухость. Что делать? Налейте в большую миску достаточное количество горячей воды, крупной соли, глицерина, лимонного сока и розовой воды. Затем погрузите ступни на 15-20 минут. Используйте пемзу, чтобы смягчить пересохшую кожу на пятках и облегчить удаление твердости. Вы также можете приготовить смесь только из глицерина, лимонного сока и розовой воды, и нанести ее непосредственно на затвердевшую кожу пяток. Наденьте носки и оставьте на ночь. Повторяйте процедуру четыре-пять дней подряд.

2. Растительные масла

Использование растительных масел, к примеру, оливкового, кокосового, миндального или арганового, может значительно увлажнить кожу. Это поможет бороться с сухостью и растрескиванием.Что делать? Используйте большое количество масла, чтобы глубоко увлажнить пересохшую кожу на пятках. После нанесения наденьте на ночь хлопковый носок, чтобы масло подействовало во время сна. Смойте утром. Повторяйте процедуру каждый день.

3. Маска из банана и авокадо

Эта маска помогает увлажнить кожу, разглаживает и заметно улучшает внешний вид потрескавшихся пяток.Что делать?Просто приготовьте пасту из одного спелого банана и одного авокадо. Нанесите эту смесь на кожу потрескавшихся пяток, оставьте на полчаса и смойте.

4. Лечение потрескавшихся пяток вазелином

Вазелин может помочь увлажнить кожу, смягчить жесткость, одновременно и заметно уменьшая проблему потрескавшихся пяток. Что делать? Поместите пятку в горячую подсоленную воду на 15 или 20 минут. Тщательно вытрите ступни насухо, а затем смажьте пятки столовой ложкой вазелина. Накройте ступни хлопковыми носками и оставьте на ночь. На следующее утро снимите носки, в которых спали.

5. Лечение парафином и кокосовым маслом

Это натуральное средство действует как хорошая терапия, когда трещины на пятках вызывают боль и различные неприятные ощущения. Что делать? Смешайте немного парафинового воска с кокосовым маслом, нагрейте на водяной бане, все хорошо перемешайте и дайте остыть. Когда он станет теплым, положите его на пятки, накройте носками и оставьте на ночь.

6. Мед от трещин на пятках

Мед - это ингредиент, обладающий очень полезными свойствами для кожи, помогающий ее эффективно увлажнять и разглаживать. Вам просто нужно смешать чашку меда с теплой водой, погрузить ступни на 15-20 минут и сделать массаж.

7. Овсяный скраб от трещин на пятках

Этот натуральный овсяный скраб помогает смягчить кожу на пятках, смягчает жесткость и улучшает внешний вид стопы. Что делать? Смешайте овсяный порошок и немного масла жожоба, пока не получите пасту. Нанесите его легкими круговыми массирующими движениями на пораженный участок, оставьте на 10 минут и смойте теплой водой.

8. Пищевая сода

Пищевая сода при нанесении на кожу обладает противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Он также действует как отшелушивающее средство, а кроме того, противодействует неприятному запаху на ногах. Что делать? Налейте полстакана пищевой соды в емкость с теплой водой. Замачивайте ступни на 15-20 минут два раза в день. Осторожно проведите пемзой по пораженному участку. Смойте пресной водой. Повторяйте процедуру два раза в неделю. Все это домашние и очень простые средства, которые помогут вам улучшить внешний вид ваших ног, если у вас потрескались пятки, и вернуть здоровье коже в этой области. Выберите то, что вам больше всего нравится, и попробуйте, но не забывайте проявлять последовательность.