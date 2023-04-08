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3 часа назад

Врач объяснила, как наносить солнцезащитные средства

Катя Кобышева

Дерматолог-онколог Татьяна Кузьмина в беседе с "Москвой 24" рассказала, когда и как правильно нужно использовать солнцезащитную косметику.

Врач объяснила, как наносить солнцезащитные средства
Фото: PxHerePxHere

Специалист обратила внимание, что солнцезащитные косметические средства нужно использовать не только летом или только на море, но и в городе, причем даже весной.

Как объяснила Татьяна Кузьмина, ориентироваться нужно на индекс УФ-излучения. Этот индекс можно найти, в том числе в различных приложениях, которые показывают прогноз погоды.

Безопасными значениями эксперт считает показатели от 0 до 2. Если видите цифру 3 и выше, значит без солнцезащитного средства на улицу лучше не выходить. Его нужно нанести на открытые участки кожи.

Кроме этого, в солнечные дни Татьяна Кузьмина советует больше находиться в тени, носить головной убор, подбирать закрывающую тело одежду, носить солнцезащитные очки.

Обновлять крем нужно каждые три часа, а вечером удалять любым очищающим средством.

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Красота,Татьяна Кузьмина,
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