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Тренер по фитнесу Станислав Милославский объяснил, в чем польза растяжки

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В чем польза растяжки и можно ли благодаря ей похудеть, рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский в беседе с RT.

Тренер по фитнесу объяснил, в чем польза растяжки
© Unsplash

Действительно, когда человек занимается любым видом физической активности, он тратит на это калории, подтвердил специалист.

«Это количество будет разниться в зависимости от возраста и веса человека. Так, если он затрачивает на подобную работу больше калорий, чем потребляет, то вес будет снижаться», — объяснил Станислав Милославский.

На тренировках по растяжке мышцы также получают определенную нагрузку, а значит идет расход калорий, но меньше, чем при силовых или кардиотренировках.

«Таким образом, можно будет увидеть эффект, тело может обрести новые формы. Понятно, что изменения будут не такими, как при обычной тренировке», — сообщил эксперт.

Станислав Милославский подчеркнул, что для достижения наилучших результатов в плане изменения фигуры, нужно следить за количеством потребляемых и сжигаемых калорий.

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Ранее мы писали, сколько калорий сжигается при разных видах активности.

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