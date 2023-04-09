Дерматокосметолог назвал способ избавления от купероза

Способ избавления от купероза (стойкое расширение мелких капилляров) в беседе с «Мослентой» назвал врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. По его словам, устранить заболевание можно с помощью фототерапии лазером и соблюдения строгих правил ухода за кожей.

«Золотым стандартом лечения является фототерапия лазером, которая способна избавить от купероза за три-четыре сеанса раз в две недели», — рассказал врач, отметив, что во время процедуры лазер «взрывает» расширенные сосуды, из-за чего они полностью исчезают с лица.

Во избежание появления новых «сосудистых звездочек» также необходимо подключить домашний уход, разработанный для чувствительной кожи, продолжил специалист. Кроме того, необходимо снизить факторы, которые могут вызвать расширение капилляров. Для этого стоит отказаться от посещения бани и сауны, употребления алкоголя и особенно красного вина, молочных продуктов, в частности твердых сыров. Кроме того, стоит избегать резких перепадов температур и снизить факторы стресса, заключил эксперт.