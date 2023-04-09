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11 минут назад

Как найти хорошего пластического хирурга

Вести Подмосковья

Ведущий пластический хирург и основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе рассказал изданию «Дни.ру», как грамотно выбрать пластического хирурга и клинику для проведения процедуры.

Как найти хорошего пластического хирурга
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Сперва, отметил Гогиберидзе, нужно поинтересоваться в интернете практикующими хирургами города. Необходимо проверить наличие у них диплома врача, удостоверения об окончании ординатуры по пластической хирургии (диплома о профессиональной переподготовке), а также сертификата специалиста врача — пластического хирурга.

Он подчеркнул, что единого реестра специалистов пока в России нет, но эта информация должна размещаться на официальных сайтах медцентров.

Кроме того, лучше заранее узнать больше о враче, записавшись и посетив необходимые консультации. Это, как полагает Гогиберидзе, позволит поближе познакомиться с врачом и сформировать о нем мнение, как о специалисте. Также на консультации нужно обсудить ожидания и желаемые результаты от операции. При этом на убеждения пройти дополнительные процедуры не стоит поддаваться.

Также не стоит «вестись» на низкую стоимость процедуры. Низкая цена услуги может означать, например, сокращение расходов со стороны клиники на ассистирующий персонал или же и вовсе отсутствие лицензии у медучреждения, наличие которой тоже перед походом обязательно нужно проверять.

Кроме того, рекомендуется заручиться вторым мнением.

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