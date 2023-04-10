Как убрать мешки под глазами без хирургического вмешательства

Мешки под глазами появляются из-за плохого сна, стресса, вредных привычек или из-за возрастных изменений. Бороться с этой проблемой можно как дома, так и хирургическим путём. Об этом порталу LIFE сообщил пластический хирург Александр Вдовин.

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«Нельзя не отметить, что с мешками под глазами часто сталкиваются представители старшей возрастной категории, так как с возрастом на фоне снижения упругости и эластичности кожи ослабевает круговая мышца глаза, что приводит к выпячиванию жировой ткани в периорбитальной зоне и формированию жировых грыж», — прокомментировал специалист.

По словам врача, отёчность возникает зачастую из-за аллергии или неправильного питания. Например, на фоне злоупотребления солёной или острой пищей, а также из-за алкоголя и курения. Отёк может исчезнуть без какого-либо вмешательства, если исключить из рациона продукты, которые задерживают воду в организме.