Названы привлекающие внимание при первой встрече детали внешности

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research провел исследование, в результате которого были названы детали внешности, привлекающие внимание россиян при первой встрече. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 10 апреля.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Результаты показали, что 37 процентов респондентов считают неприемлемым одеваться в вызывающие наряды. 36 процентов людей не приветствуют привычку носить одежду в плохом состоянии, например, грязную, порванную или в шерсти домашнего животного. «Раздражение в образе может вызвать пренебрежение личной гигиеной, откровенный саботаж дресс-кода и выход за рамки некой установленной нормы в сознании окружения (например, цветные волосы, татуировки, пирсинг) и другие факторы», — пояснила клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.

Помимо прочего, сообщается, что 39 процентов опрошенных участников обращают внимание на ювелирные украшения. При этом 28 процентов оценивают обувь и сочетание элементов образа друг с другом. 19 процентов респондентов смотрят на верхнюю одежду, а 18 — на часы. Наименьший интерес при знакомстве вызывают такие аксессуары, как шарф, шляпа, перчатки.

28 процентов россиян отметили, что им нравятся, когда человек умеет сочетать в своем образе украшения с бриллиантами. В свою очередь, 66 процентов жителей страны признались, что обращают внимание на стоимость украшений и одежды собеседника.