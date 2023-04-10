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45 минут назад

Может ли косметика с SPF заменить солнцезащитный крем

Inc-News

Все давно знают, что выходить на улицу без качественной защиты от солнца нельзя. Но возникает вопрос: достаточно ли для качественной защиты кожи наносить только тональный крем или другое декоративное средство с SPF? Попробуем разобраться.

Может ли косметика с SPF заменить солнцезащитный крем
Фото: Inc-newsInc-news

Для качественной защиты от солнца на кожу лица необходимо нанести не менее 1/3 чайной ложки SPF-средства, что примерно равно 1,23 мл. Согласитесь, далеко не каждый готов использовать тональное средство в таких количествах! Обычно на лицо наносят пару горошин тонального крема, из-за этого SPF фактор будет существенного отличаться от указанного на упаковке значения. У тональных средств SPF фактор редко превышает значение 10-25, что крайне мало в весенне-летний период. Лучше использовать специальный солнцезащитный крем, и если вам необходимо замаскировать недостатки кожи, выбирайте санскрин с тонирующим эффектом. Cейчас на косметическом рынке представлено большое количество тонирующий солнцезащитных кремов, позволяющих отказаться от нанесения дополнительного слоя декоративной косметики. Наличие белого оттенка и жирность средства зависит напрямую от типов ультрафиолетовых фильтров. Например, минеральные фильтры не оставляют жирного следа, но при этом могут выбеливать кожу.

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По статистике American Academy of Dermatology Association, большая часть людей наносит всего 25-50% от необходимого количества SPF-средства. Дополнительный слой косметики поверх солнцезащитного крема поможет усилить защиту от солнца. При этом стоит учитывать, что показатели солнечной защиты не суммируется между собой. Например, если вы нанесли SPF с показателем 30, а тональный крем с солнцезащитным факторов равным 25, то защита будет равняться приблизительно SPF 30.

Важно своевременно обновлять санскрин. Химические фильтры по истечению 1,5-2 часов теряют свою активность. Физические фильтры отражают солнечные лучи, но в течение дня стираются от прикосновений, с потом и от естественного шелушения кожи. Но для безопасности кожи лучше все же иметь на рабочем столе пудру с SPF или солнцезащитный спрей. Если солнечным днем вы все время находитесь в офисе, то теоретически такой защиты может хватить. Но если вы находитесь на открытом воздухе, то обновление санскрина необходимо каждые 2 часа.

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