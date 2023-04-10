Дерматолог раскрыла три главных способа реже мыть голову

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) из США раскрыла три главных способа реже мыть голову. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом dermguru посоветовала мыть расческу каждую неделю.

«Это самая распространенная причина быстрого загрязнения волос, поскольку на расческе скапливается много бактерий», — пояснила она.

Помимо этого, специалист порекомендовала ухаживать за волосами в утреннее или дневное время.

«Когда вы моете голову на ночь, на коже вырабатываются масла, из-за которых вы просыпаетесь с уже жирными прядями», — заявила дерматолог.

В заключение юзерша рассказала, что популярные средства для стимуляции роста волос могут загрязнить корни, вследствие чего прическа будет выглядеть несвежей.