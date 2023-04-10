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19 минут назад

Дерматолог раскрыла три главных способа реже мыть голову

Lenta.ruиещё 1

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) из США раскрыла три главных способа реже мыть голову. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Дерматолог раскрыла три главных способа реже мыть голову
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом dermguru посоветовала мыть расческу каждую неделю.

«Это самая распространенная причина быстрого загрязнения волос, поскольку на расческе скапливается много бактерий», — пояснила она.

Помимо этого, специалист порекомендовала ухаживать за волосами в утреннее или дневное время.

«Когда вы моете голову на ночь, на коже вырабатываются масла, из-за которых вы просыпаетесь с уже жирными прядями», — заявила дерматолог.

В заключение юзерша рассказала, что популярные средства для стимуляции роста волос могут загрязнить корни, вследствие чего прическа будет выглядеть несвежей.

«Например, масло прекрасно подходит для кончиков прядей, но если продукт попадет на кожу головы, то испортит ваш внешний вид», — предупредила Линдси.

Красота,
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