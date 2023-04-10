Топ−5 немодных пластических операций

Сейчас девушки стараются подчеркнуть естественные формы.

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В тренде мода на естественность, она же затронула и индустрию пластических операций. О том, какие операции сегодня предпочитают пациентки, врачи рассказали «Газете.Ru».

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Сейчас девушки стараются подчеркнуть естественные формы с помощью эстетической медицины. В этом мнении сходятся все больше хирургов.

«Гипертрофированные, утрированные черты лица и тела наконец-то перестают быть модными. Обратите внимание на последние снимки Ким Кардашьян — даже с ее любовью ко всему преувеличенному сегодня ее фигура выглядит гораздо более гармонично, чем восемь-девять лет назад. Белла Хадид, Скарлетт Йоханссон и даже Памела Андерсон — все голосуют за натуральность», — рассказал Георгий Чемянов, к. м. н., пластический хирург, основатель клиники эстетической медицины Chemyanov Medical Lounge.

Ринопластика

Так, например, от одной из самых популярных процедур — ринопластики — многие стали отказываться. Пластический и челюстно-лицевой хирург клиники «Клазко» Зоя Евсюкова считает ее главным антитрендом.

«Сегодня нос принцессы Диснея — это моветон! Красиво прооперированный нос будет прямой или с легкой горбинкой, которую заботливо сохранил, ювелирно отработав все структуры носа, пластический хирург», — заявила врач.

Огромная грудь

Ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф считает гипертрофированную грудь на женском теле отмирающим трендом.

«Если раньше многие стремились сделать грудь побольше, то сейчас в приоритете ― гармония и натуральность. Зачастую пациентки выбирают импланты каплевидной формы, которые смотрятся очень натурально. И увеличивают объем груди на 1—2 размера максимум, поскольку хотят выглядеть гармонично и иметь пропорциональные телу формы», — сказал хирург.

С ним солидарен и Тигран Алексанян, который рассказал, что грудь как у Памелы Андерсон больше не привлекает женщин.

Зоя Евсюкова также поведала, что сейчас многие клиентки репротезируют молочные железы, отдавая предпочтение имплантам меньшего объема. Некоторые и вовсе избавляются от них.

Ягодицы как у Ким

Еще лет 7 назад многие хотели увеличить ягодицы, насмотревшись на Ким Кардашьян. Пластический хирург Георгий Чемянов объясняет, почему сейчас данная операция потеряла актуальность.

«Вместо того, чтобы создавать гипертрофированные ягодицы, врачи работают над тем, чтобы в результате получить спортивную и подтянутую попу», — пояснил специалист.

Зоя Евсюкова также отметила нецелесообразность и уменьшение популярности данной процедуры: вероятно, вы получите дополнительный очаг целлюлита, если вы не следите за фигурой также как Ким.

Губы-уточки

С начала века эта операция имела огромную популярность среди девушек, однако тогда после увеличения оставались следы. Тигран Алексанян рассказал, что сейчас инъекционный метод более безопасен. Однако, мода на большие губы также сходит на нет.

«Мода на кукольный образ, так называемый бэби-фейс, ушла в прошлое. Больше никаких излишне надутых губ, которые делают лицо вульгарным. Все больше девушек относятся к губам деликатно и доверяют их врачам с хорошим эстетическим вкусом и чувством меры», — говорит хирург.

Лисьи глазки

По словам Амжад Аль-Юсефа, в последнее время желающих сделать «глаза как у Беллы» стало гораздо меньше.