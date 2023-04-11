Блогерша отказалась от бритья тела на несколько месяцев и показала результат

«Да, я знаю, что показывать небритое тело — это безумие, и вы никогда не увидите подобного в СМИ. Но я просто выгляжу естественно», — пояснила блогерша, надев купальник и демонстрируя при этом длинные темные волосы в упомянутых зонах.