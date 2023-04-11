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11 минут назад

Блогерша отказалась от бритья тела на несколько месяцев и показала результат

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Черри (фамилия неизвестна) из США, отказавшаяся от бритья тела на несколько месяцев, показала результат. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 57 тысяч подписчиков.

Блогерша отказалась от бритья тела на несколько месяцев и показала результат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что инфлюэнсерша с никнеймом ittybittycherry регулярно показывает растительность на теле, освещая тему бодипозитива. Кроме того, девушка признается, что не удаляет волосы в области ног, подмышек и лобка уже в течение нескольких месяцев.

По этой причине, как утверждает юзерша, многие подписчики осуждают ее за внешний вид.

«Да, я знаю, что показывать небритое тело — это безумие, и вы никогда не увидите подобного в СМИ. Но я просто выгляжу естественно», — пояснила блогерша, надев купальник и демонстрируя при этом длинные темные волосы в упомянутых зонах.

Подписчики неоднозначно оценили поступок Черри в комментариях под постом.

«Зачем же все мы тогда, по-твоему, бреемся?», «Я уважаю то, что ты несешь в массы», «Я перестала бриться после твоих постов, и мне это нравится», — написали они.

Красота,
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