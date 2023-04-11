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В сети восхитились внешностью девушки без наращенных ресниц и макияжа

Блогерша Эрин Райс из Великобритании снялась без наращенных ресниц и косметики и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В сети восхитились внешностью девушки без наращенных ресниц и макияжа
© Лента.ру

На размещенных кадрах девушка показала, как выглядела до трансформации. Она делала контрастный макияж, прикрепляла искусственные волоски на веки, а также дополнительные пряди на голову. Впоследствии британка решила продемонстрировать свою естественную красоту, отказавшись от коррекции внешнего вида.

Зрители оценили преображение тиктокерши в комментариях.

«Вау, она выглядит на десять лет моложе», «Ты поступила правильно», «Выглядишь намного лучше», «Совершенно другой человек. Идеальная», — заявили они.

Ранее блогерша Милли Хейзелгрейв из Англии тоже показала лицо без наращенных ресниц и косметики. Известно, что инфлюэнсерша обрела особую популярность благодаря чрезмерно объемным и густым искусственным ресницам. Однако она решила продемонстрировать свою естественную внешность, смыв контрастный макияж и удалив материал с век.

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