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4 часа назад

Россиянам назвали главные причины появления секущихся волос

Lenta.ru

Российский трихолог Екатерина Денисова назвала главные причины появления секущихся волос. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Россиянам назвали главные причины появления секущихся волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, данную проблему может спровоцировать применение термоприборов, например плойки и фена, которые приводят к сухости и ломкости прядей. В то же время состояние волос может ухудшиться из-за воздействия солнечных лучей. По этой причине следует надевать головной убор в жаркую погоду, отметила специалистка.

Также в список вошли воздействие красителей с высокопроцентными окислителями, заболевания кожи головы и соблюдение строгих диет.

«Ограничения в питании могут приводить к дефициту белка и важных элементов, которые участвуют в плетении волосяного полотна и формировании необходимых связей, придающих крепость», — пояснила собеседница издания.

Ранее российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала способы отрастить длинные волосы. По словам специалистки, достичь данной цели поможет мезотерапия. В то же время эффективен в указанном случае будет аппарат дарсонваль.

Красота,Татьяна Егорова,Екатерина Денисова,
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