Россиянам назвали главные причины появления секущихся волос

По словам эксперта, данную проблему может спровоцировать применение термоприборов, например плойки и фена, которые приводят к сухости и ломкости прядей. В то же время состояние волос может ухудшиться из-за воздействия солнечных лучей. По этой причине следует надевать головной убор в жаркую погоду, отметила специалистка.