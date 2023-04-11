3 ошибки в нанесении теней, которые делают макияж грязным

А вы тоже постоянно поправляете мейкап?

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Далеко не всегда получается использовать тени в макияже так, чтобы получить wow-эффект. Нередко макияж лишь становится неряшливым. Почему так происходит, ведь вы купили дорогие тени, которые так советовал ваш любимый бьюти-блогер? Возможно, вы совершаете ошибки, о которых мы поговорим далее.

Вы неправильно растушевываете несколько оттенков

Конечно, чтобы получить классный эффект, необходимо «набить руку». С первого раза идеальные переходы между оттенками могут не получиться, особенно если вы делаете вечерний макияж. Часто получается «грязный» эффект, который портит весь образ. Чтобы не разочароваться перед важным мероприятием, стоит порепетировать нанесение теней, а также учитывать следующий момент — растушевывать тени необходимо с внешнего уголка глаза, не с середины!

Вы не маскируете круги под глазами

Обладательницы темных кругов под глазами поймут всю серьезность проблемы — когда наносишь тени без корректировки кругов консилером, темные круги становятся еще более заметными. В итоге вы невольно превращаете себя в панду. Но даже если у вас не сильно выражены круги и вам кажется, что можно не трогать нежную кожу под глазами, потратьте пару минут на нанесение корректора на эту зону — вы получите совершенно другой макияж, без намека на грязь.

Вы не используете праймер