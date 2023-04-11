Советы тем, кто не хочет стареть

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова перечислила основные пункты, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет оставаться молодым.

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Надежда Трескова в числе основных факторов старения в интервью «Общественной службе новостей» назвала вредные привычки и работу на износ. Подрывают здоровье стрессы, связанные с нестабильным доходом, проблемами в семье.

Также стоит сбросить лишние килограммы, советует эксперт. Это избавит человека от проблем с сердцем, уровнем сахара в крови, исчезнут гормональные сбои. Общение с более молодыми людьми также способствует омоложению.

Не стоит злоупотреблять алкоголем. Он портит желудок, печень, кожу и в целом ослабляет иммунитет. Необходимо постоянно повышать уровень образования, так как знания приводят к росту финансового благополучия и к возможности получать качественные медицинские услуги, уточнила Надежда Трескова.

Также необходимы необременительные физические нагрузки, правильное питание, отказ от курения. В понятие «правильное питание» входит ограничение потребления мясных продуктов из-за риска диабета и рака кишечника.