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Советы тем, кто не хочет стареть

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова перечислила основные пункты, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет оставаться молодым.

Советы тем, кто не хочет стареть
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Надежда Трескова в числе основных факторов старения в интервью «Общественной службе новостей» назвала вредные привычки и работу на износ. Подрывают здоровье стрессы, связанные с нестабильным доходом, проблемами в семье.

Также стоит сбросить лишние килограммы, советует эксперт. Это избавит человека от проблем с сердцем, уровнем сахара в крови, исчезнут гормональные сбои. Общение с более молодыми людьми также способствует омоложению.

Не стоит злоупотреблять алкоголем. Он портит желудок, печень, кожу и в целом ослабляет иммунитет. Необходимо постоянно повышать уровень образования, так как знания приводят к росту финансового благополучия и к возможности получать качественные медицинские услуги, уточнила Надежда Трескова.

Также необходимы необременительные физические нагрузки, правильное питание, отказ от курения. В понятие «правильное питание» входит ограничение потребления мясных продуктов из-за риска диабета и рака кишечника.

И нужно приобрести какое-то увлечение в жизни, развиваться в хобби, отметила тренер по естественному омоложению. По мнению Надежды Тресковой, любимое увлечение позволит усилить желание жить.

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