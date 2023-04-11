5 цветов ногтей, которые омолаживают руки и будут в тренде в 2023 году

Поделимся также пятью оттенками, которых следует избегать, потому что они дают противоположный эффект

Несмотря на то, что красивый маникюр и ухоженные руки находятся в тренде круглогодично, весной и летом все женщины расцветают, и хотят выбрать самые лучшие оттенки для своих ручек. Сегодня мы хотим сосредоточить внимание на пяти оттенках, которые омолаживают руки, а также разберемся, какие оттенки дают обратный эффект.