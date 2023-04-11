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5 цветов ногтей, которые омолаживают руки и будут в тренде в 2023 году

Поделимся также пятью оттенками, которых следует избегать, потому что они дают противоположный эффект

5 цветов ногтей, которые омолаживают руки и будут в тренде в 2023 году
© Inc-News

Несмотря на то, что красивый маникюр и ухоженные руки находятся в тренде круглогодично, весной и летом все женщины расцветают, и хотят выбрать самые лучшие оттенки для своих ручек. Сегодня мы хотим сосредоточить внимание на пяти оттенках, которые омолаживают руки, а также разберемся, какие оттенки дают обратный эффект.

5 цветов ногтей, которые омолаживают руки и находятся в тренде

  • Серебристый. Придайте современный вид любому образу. Он универсален и сочетается со всем.
  • Nude. Идеальный цвет для тех, кто хочет добиться естественного результата. Придайте волосам стильный вид и омолодите их.
  • Черный. Черный цвет вне времени и никогда не выходит из моды. Это стильно и современно.
  • Оранжевый. Оранжевый - один из самых модных цветов весны, и нам он очень нравится, потому что придает бодрости, веселья и молодости.
  • Селеста. В моде небесно-голубой цвет, который, как и остальные пастельные тона, обладает омолаживающим эффектом.

5 цветов ногтей, которые прибавят вам лет

  • Бежевый. Это нейтральный оттенок, но он приглушает тон кожи и не способствует ей.
  • Серый. Это очень стильный цвет, но правда в том, что он не омолаживает.
  • Темно-красный. Ногти красного цвета - это всегда верный выбор. Но если вы ищете омолаживающий эффект, сделайте ставку на яркий оттенок и избегайте темно-красного.
  • Жемчужно-белый. "Глазированные" ногти с эффектом перламутра - это тренд, но это правда, что они добавляют лет.
  • Зеленый хаки. Если вы хотите сделать ставку на ногти зеленого цвета, лучше выбрать травяно-зеленый, салатовый, изумрудно-зеленый или мятно-зеленый. Избегайте более приглушенных оттенков.
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