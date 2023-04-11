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24 минуты назад

Девушка раскрыла способ годами обманывать мужа с помощью макияжа

Lenta.ru

Блогерша Кристи (фамилия неизвестна) раскрыла способ годами обманывать мужа с помощью макияжа. Соответствующую информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 1,1 миллиона подписчиков.

Девушка раскрыла способ годами обманывать мужа с помощью макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом @christxiee рассказала, что в течение трех лет вставала рано утром, чтобы нанести на лицо косметические средства. В опубликованном ролике она продемонстрировала процесс ежедневной работы. Девушка выделила скулы, наложила румяна и подкрасила ресницы тушью.

«Мне требуется всего десять минут, чтобы сделать макияж, затем я возвращаюсь в постель и делаю вид, что еще сплю. А муж думает, что я не пользуюсь косметикой», — призналась Кристи.

Подписчики удивились поступку героини публикации, о чем написали в комментариях под постом.

«Ты красива от природы, зачем вставать так рано, если нет особой разницы, с мейкапом ты или без?», «Она такая красивая, что ей это даже не нужно», «Я такая ленивая, едва успеваю ухаживать за кожей, никогда бы не согласилась на такое», — высказались они.

Красота,
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