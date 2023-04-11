Девушка раскрыла способ годами обманывать мужа с помощью макияжа

«Ты красива от природы, зачем вставать так рано, если нет особой разницы, с мейкапом ты или без?», «Она такая красивая, что ей это даже не нужно», «Я такая ленивая, едва успеваю ухаживать за кожей, никогда бы не согласилась на такое», — высказались они.