Идеи для пасхального маникюра

Эти выходные станут для православных христиан пасхальными. Уверены, у вас уже много идей, как украсить дом и задекорировать стол к празднику.

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Мы собрали несколько идей пасхального маникюра!

В этом могу праздник Пасхи выпал на середину весны, как раз это время все начинает пробуждаться от зимней спячки и оживать. Мы вдохновились праздником и весеннем настроением, поэтому собрали несколько необычных идей маникюра.

Пасхальные яйца

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Это необычная идея для френча в пасхальной стилистике. Кончики ногтей покрываются разноцветными цветами и при желании декорируется. Если выбрать пастельные нежный оттенки, то ногти будут напоминать сладкую глазурь.

Нежные цветы

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Весна не может обойтись без цветов! Добавьте на нюдовое или прозрачное покрытие рисунки цветов. Такой дизайн выглядит нежно, свежо и по-весеннему.

Пастельные волны

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