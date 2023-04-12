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Идеи для пасхального маникюра

Эти выходные станут для православных христиан пасхальными. Уверены, у вас уже много идей, как украсить дом и задекорировать стол к празднику.

Идеи для пасхального маникюра
© Inc-News

Мы собрали несколько идей пасхального маникюра!

В этом могу праздник Пасхи выпал на середину весны, как раз это время все начинает пробуждаться от зимней спячки и оживать. Мы вдохновились праздником и весеннем настроением, поэтому собрали несколько необычных идей маникюра.

Пасхальные яйца

Inc-News

Это необычная идея для френча в пасхальной стилистике. Кончики ногтей покрываются разноцветными цветами и при желании декорируется. Если выбрать пастельные нежный оттенки, то ногти будут напоминать сладкую глазурь.

Нежные цветы

Inc-News

Весна не может обойтись без цветов! Добавьте на нюдовое или прозрачное покрытие рисунки цветов. Такой дизайн выглядит нежно, свежо и по-весеннему.

Пастельные волны

Inc-News

Такой дизайн никак не привязан к пасхальной тематики, поэтому его можно использовать на протяжении всей весны! Сочетание нужных и пудровых оттенков будет выглядеть очень мило!

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