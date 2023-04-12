Идеи для пасхального маникюра
Эти выходные станут для православных христиан пасхальными. Уверены, у вас уже много идей, как украсить дом и задекорировать стол к празднику.
Мы собрали несколько идей пасхального маникюра!
В этом могу праздник Пасхи выпал на середину весны, как раз это время все начинает пробуждаться от зимней спячки и оживать. Мы вдохновились праздником и весеннем настроением, поэтому собрали несколько необычных идей маникюра.
Пасхальные яйца
Это необычная идея для френча в пасхальной стилистике. Кончики ногтей покрываются разноцветными цветами и при желании декорируется. Если выбрать пастельные нежный оттенки, то ногти будут напоминать сладкую глазурь.
Нежные цветы
Весна не может обойтись без цветов! Добавьте на нюдовое или прозрачное покрытие рисунки цветов. Такой дизайн выглядит нежно, свежо и по-весеннему.
Пастельные волны
Такой дизайн никак не привязан к пасхальной тематики, поэтому его можно использовать на протяжении всей весны! Сочетание нужных и пудровых оттенков будет выглядеть очень мило!