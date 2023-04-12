Мария Вебер хотела уменьшить грудь из-за комплексов

Обаятельная фаворитка популярного романтического шоу «Холостяк» для многих служит идеалом женской красоты и примером для подражания. Однако все мы знаем, что частенько за историями нынешних красавиц скрывается тернистый путь борьбы с комплексами. И Мария не исключение. Сегодня в запрещенной соцсети девушку спросили о том, были ли у нее когда-нибудь переживания их-за большого размера груди и не хотела ли она решить проблему с помощью операции по уменьшению. На что Вебер честно ответила: «Да».