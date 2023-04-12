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50 минут назад

Мария Вебер призналась, что хотела уменьшить грудь из-за комплексов

Super.ru

Обаятельная фаворитка популярного романтического шоу «Холостяк» для многих служит идеалом женской красоты и примером для подражания. Однако все мы знаем, что частенько за историями нынешних красавиц скрывается тернистый путь борьбы с комплексами. И Мария не исключение. Сегодня в запрещенной соцсети девушку спросили о том, были ли у нее когда-нибудь переживания их-за большого размера груди и не хотела ли она решить проблему с помощью операции по уменьшению. На что Вебер честно ответила: «Да».

Мария Вебер хотела уменьшить грудь из-за комплексов
Фото: Super.ruSuper.ru

Оказалось, что мысли о хирургическом исправлении своего «недостатка» Марию начали посещать еще в подростковом возрасте. Но, к счастью, девушка быстро поняла, что большая грудь — это скорее подарок судьбы, чем наказание.

«Да, хотела уменьшить грудь лет в 14, когда не понимала своего счастья. Это очень частый вопрос. Мне нравится моя фигура, не хочу ничего уменьшать/увеличивать хирургическим путем. Сейчас точно. Нет, мне не тяжело. Да, я сплю на животе и у меня не болит спина. Единственная проблема — поиск удобного нижнего белья и купальников», — честно призналась Мария.

История Марии — еще одно подтверждение тому, что бороться с комплексами лучше изнутри, а не снаружи.

Красота,Мария Вебер,
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