Мария Вебер хотела уменьшить грудь из-за комплексов

Обаятельная фаворитка популярного романтического шоу «Холостяк» для многих служит идеалом женской красоты и примером для подражания. Однако все мы знаем, что частенько за историями нынешних красавиц скрывается тернистый путь борьбы с комплексами. И Мария не исключение. Сегодня в запрещенной соцсети девушку спросили о том, были ли у нее когда-нибудь переживания их-за большого размера груди и не хотела ли она решить проблему с помощью операции по уменьшению. На что Вебер честно ответила: «Да».
Оказалось, что мысли о хирургическом исправлении своего «недостатка» Марию начали посещать еще в подростковом возрасте. Но, к счастью, девушка быстро поняла, что большая грудь — это скорее подарок судьбы, чем наказание.
«Да, хотела уменьшить грудь лет в 14, когда не понимала своего счастья. Это очень частый вопрос. Мне нравится моя фигура, не хочу ничего уменьшать/увеличивать хирургическим путем. Сейчас точно. Нет, мне не тяжело. Да, я сплю на животе и у меня не болит спина. Единственная проблема — поиск удобного нижнего белья и купальников», — честно призналась Мария.
История Марии — еще одно подтверждение тому, что бороться с комплексами лучше изнутри, а не снаружи.