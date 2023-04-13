Перечислены способы замедления старения кожи

Как рассказала в Telegram-канале регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики дерматовенеролог Ника Симонова, употребление в пищу изделий с сахаром ускоряет старение кожи.

По ее мнению, глюкоза в сахаре приводит к деградации клеточных жиров и белков и огрублению кожи, а также к пятнам на коже из-за усиленной выработки меланоцитами пигмента. Кровеносные сосуды воспаляются, появляются сосудистые звёздочки, повышается чувствительность кожи.